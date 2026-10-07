Ripartirà sabato 10 ottobre, con l’appuntamento di Ales, la versione autunnale di “Sentieri d’Arci”. Dopo le prime date di maggio, tra ottobre e i primi di novembre le altre 5 tappe, alla scoperta dei boschi, delle storie, dell’accoglienza e dei sapori del territorio del Monte Arci. Il calendario vedrà protagonisti i territori di Ales, Palmas Arborea (il 17 ottobre), Usellus (il 24 ottobre), Siris e Masullas (il 31 ottobre) e, infine, Morgongiori (il 7 novembre).

L’obiettivo è quello di far scoprire ai visitatori l’identità del territorio, valorizzando l’ambiente, con ricadute sociali ed economiche, attraverso un’azione corale che coinvolge le comunità locali. L’iniziativa è nata dalla sinergia tra Consorzio Parco Naturale Regionale del Monte Arci, Regione, Fondazione di Sardegna e Fondazione Parte Montis. La prima tappa sarà nel territorio di Ales, sabato 10, attraverso la foresta di “Acquafrida”, fino a raggiungere la sua sorgente. Il percorso toccherà anche il Santuario della Madonna della Neve e l’opera di land art “Arci”. Un percorso di 5,5 chilometri, di percorrenza facile. Il ritrovo è previsto per le 8.30, con partenza alle 9. L’evento è a prenotazione obbligatoria tramite la Fondazione Parte Montis (contatto 389 1777100) entro il giovedì antecedente ciascun evento (fino a esaurimento posti).

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