A Gonnosnò, un fine settimana tra libri e integrazione, letteratura e musica. Venerdì 9 e domenica 11 ottobre, infatti, sono in programma tre appuntamenti culturali. Venerdì, alle 18, nell’ex sala consiliare del vecchio municipio, in via Matteotti, incontro con Ibrahima Lo, che dialogherà con Elisabetta Pianu e presenterà i suoi libri “La mia voce” e “Pane ed acqua”. Ibrahima Lo è arrivato in Italia dal Senegal nel 2017, dopo un lungo e sofferto viaggio, ha studiato e lavorato a Venezia con un grande sogno: diventare giornalista per dare voce a chi non ha voce. La sua esperienza ha ispirato il regista Matteo Garrone per il suo film “Io capitano”. La serata, che rientra nella rassegna “Chistionis”, è organizzata da Comune, Consorzio Due Giare e Biblioteca Gramsciana. Domenica 11 ottobre, inserito all’interno del festival “Pedras e Sonus”, alle 10, nel pozzo sacro di San Salvatore, l’evento “La dislessia e il jazz, un metodo inclusivo”, di e con Matilde Sabato: una visita guidata e la presentazione del libro. Alle 11.30, la stessa Matilde Sabato, proporrà il concerto “Mise en abyme”.

“Un weekend dedicato alla cultura, all'arte e alla strettissima attualità – commenta il sindaco Ignazio Peis - che segna la ripresa di un percorso già intrapreso negli anni precedenti”.

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