Addio a don Bruno Pittau, sacerdote che ha dedicato la sua vita alla cura delle anime nella parrocchia di Sant'Ignazio da Laconi a Serramanna e in quella della Beata Vergine di Montserrat a Samassi dove era nato.

Aveva 90 anni. Ha svolto, con generosità, impegno, amore e fedeltà al Vangelo la sua missione pastorale. Tre fratelli, tutti sacerdoti: Bruno, Dino (il più grande) e Tonio (nella foto).

Bruno ha cercato con ostinazione, insieme a Dino, la verità sulla morte di Tonio, parroco della Cattedrale di Cagliari, deceduto in circostanze misteriose nel 1988. Il corpo fu trovato in un fondo a un dirupo sulla vecchia 125. A pochi metri dal cadavere venne rinvenuta l’auto del religioso, una Ford Fiesta bianca, distrutta con i fari accesi. È il 23 dicembre. Il giorno precedente, nel pomeriggio, don Tonio aveva lasciato la Cattedrale dopo aver festeggiato, con il fratello Dino, suore e missionari, il suo cinquantesimo compleanno. Riceve una telefonata, saluta tutti visibilmente preoccupato e affronta un destino tragico.

Sulla sua morte tanti punti interrogativi per i quali Bruno e Dino in tutti i modi hanno inutilmente chiesto risposte alle forze dell’ordine e alla magistratura. Tutte le indagini si sono chiuse con un nulla di fatto. Bruno e Dino Pittau hanno sempre manifestato il convincimento che don Tonio fosse stato ucciso. Sul movente, Dino, alcuni anni fa, ha dichiarato all’Unione Sarda che poteva essere legato a «dei furti al museo della Cattedrale, il piatto del Cellini e l’espositorio per le solennità in oro e con oltre 1500 diamanti». Oppure «ai comportamenti contro la moralità» nel Duomo.

Don Tonio Pittau (Archivio)

Alla tragica vicenda, con l’intento di far valere i sacrosanti principi della verità e della giustizia, lo storico Gianfranco Murtas ha dedicato il libro "Lo specchio del vescovo. Il caso di Villamaura". Murtas ha condotto la stessa battaglia dei fratelli di don Tonio. Con lo stesso spirito un altro libro, appena pubblicato da Ediuni, rende omaggio alla memoria del parroco della Cattedrale. Lo ha scritto il giornalista e scrittore Paolo Matta: “Lieve come una pietra tombale: La misteriosa morte di don Tonio Pittau “parroco martire” del Duomo di Cagliari” (verrà presentato il prossimo 9 dicembre). Chissà se tutto questo potrà servire a riaprire un caso che resta un giallo irrisolto. La battaglia di Bruno e Dino (morto nel 2023) non ha prodotto risultati. Per loro e soprattutto per don Tonio bisogna cominciare a dare risposte.