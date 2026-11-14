Un accoltellamento, un incendio, una rapina con coltello e spray urticante e una maxi-rissa che ha coinvolto una quarantina di ospiti con spranghe, armi da taglio e botte. È stata una settimana ad altissima tensione – l’ennesima – all’interno del Centro di accoglienza straordinaria e Hotspot di Monastir, che ormai accoglie oltre 800 persone a fronte di una capienza iniziale di meno della metà. Così gli ultimi episodi hanno riacceso le preoccupazioni dei Comuni limitrofi che chiedono maggiore attenzione da parte delle istituzioni sulle condizioni della struttura e sulle conseguenze per le comunità locali.

Sindaci disperati

«La nostra preoccupazione non riguarda solo la capacità ricettiva del Centro, ma anche le condizioni di sicurezza al suo interno e le ricadute sul territorio, dalla presenza dei migranti nelle strade del paese all’impatto sulla viabilità legato alla circolazione incontrollata dei monopattini e l’utilizzo dei mezzi pubblici soprattutto nelle ore di maggior frequenza per studenti e lavoratori» dichiara la sindaca Paola Ugas.

Il progetto di adeguamento e separazione dell’Hotspot dal Centro di accoglienza straordinaria, secondo la prima cittadina, non è sufficiente a risolvere il problema. Servono anche una presenza adeguata delle forze dell'ordine e una gestione proporzionata al numero degli ospiti e alle criticità riscontrate. «Un comune di 5.000 abitanti non può affrontare da solo le conseguenze di una situazione che ha dimensioni e implicazioni ben più ampie e di interesse nazionale» aggiunge Ugas. «Su questo chiediamo allo Stato un'attenzione costante e interventi tempestivi».

Allarme continuo

Le difficoltà coinvolgono anche i Comuni vicini. Da Sestu il sindaco Michele Cossa richiama la necessità di non sottovalutare quanto accade e ricorda l’iniziativa condivisa con gli altri amministratori locali. «La promiscuità e le difficoltà di gestione del Centro, aggravate dalla presenza tra i migranti di alcuni individui dediti ad attività criminali, sono evidenti. Sarebbe sbagliato generalizzare, ma sarebbe altrettanto sbagliato minimizzare» afferma Cossa. «La percezione di insicurezza da parte dei cittadini è evidente. Per questo abbiamo promosso un’iniziativa comune tra i sindaci del territorio, chiedendo maggiori controlli, un rafforzamento delle forze dell’ordine e un presidio più efficace del Centro».

Gli agenti

Sul piede di guerra anche i sindacati di Polizia, che da tempo denunciano le difficoltà degli agenti impegnati nei servizi dentro il Cas. «L'Hotspot e il fermo previsto di 48 ore sta alimentando un clima emergenziale e turni di lavoro massacranti, è necessario accelerare le espulsioni e introdurre regole più precise in materia» dice il segretario provinciale del Siulp Massimo Vargiu. «L’ordine, la sicurezza pubblica e l’aumento dei reati a Cagliari e nei paesi limitrofi da parte di immigrati irregolari e richiedenti asilo sono diventati motivi di insicurezza tra i cittadini». Critiche anche da Anip Italia Sicura. «I colleghi si trovano a operare in un costante stato di tensione, esposti a pericoli inaccettabili con risorse umane e strumentali del tutto insufficienti» dice il segretario nazionale Flavio Tuzi. «Occorre più personale impiegato quando serve e non durante le giornate pacifiche, con un’aliquota di rinforzo del reparto mobile reperibile per intervenire specialmente nelle ore notturne».

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