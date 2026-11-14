Occhi di gatta con una macchiolina rossa. Appena ritrovati a distanza di quattro anni, al termine dell’odissea vissuta da Laura Bua, padrona di Nora, sparita da casa e cercata, inseguita, pianta dal 2023. «Adesso mi sento in paradiso - riferisce la 53enne olbiese - Ho vinto la mia missione». In mezzo però dolore, talvolta rabbia, disperazione, conditi da sospetti e battaglie, in una mini epopea dove il giallo va di pari passo con il romanzo sentimentale, congiunti dal fil rouge felino. Ma prima il prologo, quella fuga dell’animale per salvarsi la vita. «Erano entrati due cani enormi in giardino e lei è scappata», rievoca l’antefatto, aggiungendo «veloce come una volpe».

La scomparsa

A quel tempo Nora aveva quattro anni e viveva con la donna da quando era cucciola, la prima gatta della sua vita. «L’avevo presa a San Teodoro. Era bruttissima ma non mi importava». Neanche di quell’occhio chiuso perché ferito dalle unghie di un gattino, causa della macchiolina rossa, tratto che resta, a dispetto delle cure, a lato della fenditura della pupilla. Laura si trasferisce a Sassari per lavorare prestando assistenza agli anziani. È il 2023 e la 53enne si stabilisce a Platamona da dove, dissolta Nora in mezzo alla vegetazione che confina con la dimora, cominceranno le prime perlustrazioni. «Sono andata dappertutto, pagando anche 60 euro all’ora di droni per trovarla», ricorda. Ma è solo il primo gradino di una lotta che presto scivola dall’ambito personale a una dimensione social che inonda di messaggi. Perché tutti devono sapere, e partecipare con le segnalazioni a quella corsa contro il tempo per recuperare l’animale. E le sue dita passano poi veloci dalla tastiera di un pc alla sfera di una penna. «Ho scritto 1500 volantini a mano - dichiara - li ho attaccati ai pali, messi nelle cassette, lasciati sui parabrezza». Distribuiti tra le borgate e le città vicine, da Sassari a Stintino e ad Alghero.

La ricerca

Attraversando di notte stradine sterrate di campagne e carreggiate ad alto traffico con un solo grido nella voce: “Nora”. «Mi sono infilata dappertutto», ammette, ricordando di aver rischiato mille volte di essere aggredita o investita, nel corso di perlustrazioni notturne che le restituivano l’assenza della gatta ma anche, purtroppo, la presenza di tanti corpicini falciati. «Ho visto almeno una ventina di gatti morti. Li osservavo ma nessuno era lei».