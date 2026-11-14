Il futuro dei boschi, le comunità che ne custodiscono i segreti, i sentieri da curare, le conoscenze da trasmettere alle giovani generazioni. Su queste basi prende forma e si sviluppa “Forestas Insieme», il Festival delle foreste 2026” organizzato dall’agenzia regionale Forestas. Un viaggio attraverso sette compendi dell’Isola, tra l’autunno e la primavera, per avvicinare i cittadini a un patrimonio che mette insieme, in un quadro molto animato, ambiente, cultura e opportunità di sviluppo. Dopo l’appuntamento nella foresta di Montarbu (una delle più suggestive) a Seui, la manifestazione in questo fine settimana si è spostata nel Monte Lerno, nel territorio di Pattada, dove oggi il calendario propone una giornata all’insegna della totale immersione nella natura.

Percorso affascinante

Una passeggiata può diventare l’occasione per conoscere il lavoro necessario a rendere percorribile un tracciato, approfondire le caratteristiche di un ecosistema, capire quanto siano fragili gli equilibri dei luoghi attraversati. Il Festival affianca così le esperienze all’aria aperta al confronto sulla gestione del territorio. Il sabato è dedicato agli approfondimenti, la domenica alle escursioni e ai laboratori.

Il programma

Dalle 9.30 alle 16.30, sono previste attività nella foresta di Monte Lerno a Pattada con escursioni a piedi o in mountain bike, tiro con l’arco, yoga e meditazione. Lungo il Sentiero dei Mufloni si attraversano tracciati naturali su cui incombono paesaggi granitici. Si arriva alla postazione della vedetta di Monte de Sas Crabas, avamposto ideale per osservare i rilievi del Monte Acuto. Per i bambini ci sono giochi dedicati agli habitat e alla vita nel bosco. Ci sono gli spazi dedicati all’artigianato locale, al coro Santa Rughe e al rito della vestizione con l’abito tradizionale pattadese. La giornata si chiude con la raccolta dei rifiuti: un gesto semplice di attenzione e responsabilità per lasciare puliti i luoghi visitati e conservare nel tempo la loro integrità. La prenotazione è obbligatoria. Per i dettagli c’è il portale del Festival. Ieri il primo atto nella sala del presidio forestale. Al centro dell’attenzione la Rete escursionistica della Sardegna, con gli interventi di tecnici Forestas, esperti di sentieristica, rappresentanti del Cai e di altre associazioni. Si è discusso di progettazione, manutenzione e gestione dei percorsi. Dietro ogni itinerario c’è un impegno che richiede competenze, responsabilità e collaborazione. La qualità dell’accoglienza è il frutto di un lavoro condiviso.