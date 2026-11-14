HomeL'Unione in edicolaAmbienteIn vetrina l’oro verde dell’Isolal Rais15 novembre 2026 alle 00:27Resta informato su WhatsApp Il "Festival delle Foreste sarde” fa tappa a Pattada, a Monte Lerno, mettendo in vetrina l’oro verde della Sardegna. Un patrimonio straordinario di 200mila ettari gestito dall’agenzia Forestas. In foto, la “Roverella” di Ilorai. alle pagine 10, 11 © Riproduzione riservataArticoli correlatiIl caso.L’America ancora sotto choc per il blocco totale degli aereiIl focusViolenze, roghi e guerre tra bande: «Il Cas di Monastir è fuori controllo»L’allarme di amministratori locali e sindacati degli agentiYlenia MasciaIl caso.Stranieri stipati in pochi metri quadriAndrea BusiaL’emergenzaMicrosoft ora funziona, pesanti effetti per il bloccoI clienti coinvolti sono quasi mezzo miliardo Francia: rubati i dati di 22 milioni di personeIl caos.Sistema aereo in tilt per infrastrutture obsoleteL’iniziativaIl Festival delle Foreste In mostra il tesoro sardoOggi nuovo appuntamento nel Monte Lerno a Pattada Alla scoperta delle straordinarie oasi verdi dell’IsolaMa. Ra.Le storieDall’Isola agli Usa, il sogno americano di tre giovani sardiSi sono trasferiti negli Stati Uniti per studiare e giocare a calcioRoberto CartaCentenarieMaria e Raimonda, sorelle di ferro «Un secolo attraversato insieme »Sonia GioiaLa buona notiziaLaura e la gatta Nora, dopo quattro anni un amore che rinasceLa donna è riuscita a riabbracciare la sua micia che si era persa a SassariEmanuele Floris