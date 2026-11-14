Il caos nei cieli americani è stato provocato da infrastrutture obsolete che devono essere necessariamente sostituite o aggiornate, altrimenti il rischio è che uno stop dei voli come quello di venerdì 13 si ripeta. Il segretario ai Trasporti Sean Duffy non usa mezzi termini per descrivere la precarietà delle infrastrutture a stelle e strisce e del vitale sistema aereo, per il quale sono necessari interventi da 50 miliardi di dollari.

Le indagini per accertare cosa abbia messo sotto pressione il sistema sono in corso. Al momento, un cyberattacco e un attacco da parte di un paese straniero sono esclusi. Così come è esclusa la possibilità che sia dovuto a fattori legati all'intelligenza artificiale. I problemi - ha ricostruito Duffy - sono iniziati quando un appaltatore stava eseguendo lavori di manutenzione su una struttura remota, nell'ambito dell'operazione di sostituzione di cavi in rame con cavi in fibra ottica. L'appaltatore che se ne occupa è L3Harris e «stiamo cercando di capire se sia stato installato un router difettoso o se ci sia stata incompetenza nello svolgimento dei lavori», ha spiegato Duffy, sottolineando che il problema, una volta identificato, è stato isolato e lasciando intendere che i responsabili pagheranno. «Il sistema non è mai andato giù, ma abbiamo riscontrato un'instabilità che non riuscivamo a spiegare», gli ha fatto eco Bryan Bedford, il numero uno della Faa. «Il presidente si è impegnato a fornire le risorse necessarie alla Faa», ha precisato Duffy , assicurando che Donald Trump è pronto a lavorare con i democratici per migliorare la tenuta del sistema del settore aereo».

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