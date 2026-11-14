Dalle venti alle trenta persone stipate in appartamenti anche di 50 metri quadri, condizioni igienico sanitarie allarmanti, affitti in nero e la raccolta differenziata davanti alle abitazioni non completata per l’eccessivo quantitativo di rifiuti. La Polizia locale di Olbia, che ha già effettuato due sgomberi su ordine del sindaco, Settimo Nizzi, sta verificando la situazione di numerosi immobili della città gallurese insieme al personale della Asl. Il problema è quello delle sistemazioni precarie a Olbia di migliaia di persone, molti richiedenti protezione internazionale, insieme a migranti arrivati dal Cas di Monastir e destinatari del decreto di espulsione, ai quali si aggiungono lavoratori di cittadinanza pachistana e bengalese.

Gli appartamenti sui quali si sta concentrando l’attenzione del Comune e della Asl sono in diversi settori della città, anche nel centro storico di Olbia e persino in condomini di un certo pregio. I migranti spesso pagano affitti in nero o non versano il canone di locazione perché la disponibilità di un posto letto viene garantita dal datore di lavoro del migrante (anche il rapporto di lavoro è in nero). Uno degli elementi che rende individuabili (con tutti i problemi di igiene pubblica connessi) gli appartamenti strapieni di persone è l’impossibilità per la De Vizia Transfer di effettuare regolarmente la raccolta differenziata. Il quantitativo dei rifiuti è superiore alla quota massima consentita, le persone che vivono stipate in pochi metri quadri spesso riportano la spazzatura in casa.

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