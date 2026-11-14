Sguardi di intesa come quando erano bambine, un secolo vissuto fianco a fianco affrontando momento belli e meno belli della vita, sempre con la forza del legame di sorelle. Maria, 101 anni, nei giorni scorsi era accanto alla minore di casa, Raimonda, che ha compiuto 100 anni, e durante tutta la festa sono rimaste l’una accanto all’altra, grandi querce amate e coccolate da tutto il paese.

Il bagno di Agnese

Maria e Raimonda “Mundicca” Ulzega hanno coltivato questa complicità speciale fin da piccine, quando si occupavano della casa mentre i genitori e i due fratelli maggiori Ciccio e Bori, erano tutto il giorno al lavoro in campagna, il padre infatti era pastore. «Noi non siamo mai andate fuori», raccontano, «stavamo in paese e ci occupavamo di tenere in ordine e pulito». Entrambe hanno frequentato la scuola fino alla seconda elementare e oggi non mancano di leggere il giornale, una passione mai abbandonata. I ricordi corrono all’infanzia, quando, accudivano i fratelli più piccoli, Giordano e Agnese. «Agnese non voleva mai farsi il bagno e dovevamo trovare il modo per farglielo fare senza che piangesse troppo».

Il matrimonio

Aneddoti di una vita lontana ma ancora viva nei ricordi delle due centenarie. Nel loro rapporto di sorelle non sono mancati i litigi e le scaramucce, sorridono nel ricordarli, bisticci che hanno fortificato un legame che dura da cento anni. Insieme fianco a fianco fino a che, diventate giovani donne, hanno messo su famiglia. Maria è rimasta a Isili, ha avuto due figli, Nicoletta e Andrea, mentre l’amore ha portato Raimonda a Mandas. Lei ha avuto avuto tre figli – Nella, Orlando e Antonella (con la quale vive attualmente) – e oggi ha sei nipoti, Agostino, Elisa, Sara, Giacomo, Andrea, Letizia, e due pronipoti, Mario e Marco.

La vedovanza

Una lontananza che è solo fisica perché Mundicca non ha mai dimenticato le sue origini isilesi e ha continuato nel tempo a ritornare in paese con regolarità per mantenere vivo il rapporto con la sua famiglia. La vedovanza ha diminuito le sue visite in paese, ma lo stesso non è stato per Maria che ancora oggi raggiunge la sorella a Mandas accompagnata dalla figlia Nicoletta. Anche da vedove hanno condiviso tutto, andando insieme fuori paese o al mare, grazie all’aiuto e al supporto dei figli che hanno sostenuto il loro legame.