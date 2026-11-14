Dalla Sardegna agli Stati Uniti per inseguire il sogno del pallone. Ma non solo. Perché Luca Pintus, Simone Renna e Flavio Fois si sono trasferiti dall’altra parte dell’oceano anche per proseguire i rispettivi percorsi universitari nei college americani. Una vita da studente-atleta che i tre, come tanti altri giovani sardi, stanno portando avanti con passione. «Uno degli aspetti più interessanti del sistema americano è proprio la possibilità di conciliare lo sport con lo studio», spiega Pintus. «I professori sono molto disponibili e capiscono le esigenze degli studenti-atleti», racconta Renna. «Vivere questa esperienza è sempre stata il mio sogno nel cassetto», dice Fois.

L’esperienza

Luca Pintus, 19 anni, è il più giovane dei tre. Per 11 anni ha giocato nelle giovanili del Cagliari Calcio, fino alla Primavera, e vanta una convocazione nella nazionale Under 15: «È stata una parte fondamentale della mia vita», racconta, «dopo questo percorso è arrivata questa opportunità, che ho deciso di cogliere per continuare a inseguire il mio sogno calcistico e allo stesso tempo portare avanti gli studi universitari. Il sistema americano offre opportunità interessanti come la possibilità di arrivare in Mls. Naturalmente richiede tanto lavoro e sacrificio, ma voglio sfruttare al massimo questa chance e allo stesso tempo completare il mio percorso universitario e costruirmi un futuro anche al di fuori del calcio». Si è trasferito in Texas, alla Houston Christian University, dove studia Business Administration e gioca nella squadra di calcio collegiale nella Ncaa Division I, il massimo livello dello sport universitario negli Usa. «È un’esperienza diversa, mi sta permettendo di crescere, confrontarmi con nuove culture e diventare più indipendente».

Ha giocato nelle giovanili del Cagliari anche Simone Renna, portiere 21enne. In estate ha ricevuto la chiamata della Eastern Florida State e ora gioca per i Titans, la squadra del college, e studia Business Entrepreneurship: «Sto cercando di vivere l’esperienza al massimo, è molto interessante conoscere ragazzi da tutto il mondo e scoprire culture distanti da quella europea». In valigia ha messo anche una bandiera dei quattro mori: «L’ho subito appesa nella camera del dormitorio e non ho perso l’occasione di usarla dopo la vittoria della Conference in Florida e per il successo nella East District».

Il legame tra la Sardegna e i giovani resta indissolubile anche a migliaia di chilometri di distanza. «Sono orgoglioso di essere sardo», afferma Flavio Fois, «ma per i sogni che ho, purtroppo, l’Isola mi sta troppo stretta». Il ventiduenne si è trasferito in Kansas, al Dodge City Community College, veste la maglia numero 10 della formazione di calcio e studia economia e business: «Il mio sogno è quello di finire il percorso di studi e contemporaneamente togliermi più occasioni possibili dal punto di vista calcistico», racconta. «Sono molto orgoglioso di essere sardo», sottolinea Pintus, «anche vivendo lontano, cerco sempre di rappresentare al meglio la mia terra».

Le differenze

L’altra faccia della medaglia è la nostalgia di casa: «Ciò che mi manca di più è sicuramente il cibo», dice Fois, «non nego che la nostalgia a volte si senta ma è ripagata dall’entusiasmo di vivere questa esperienza». I giovani devono fare i conti anche con le differenze tra la Sardegna e gli Stati Uniti: «In America tutto è molto più grande», spiega Pintus, «le distanze sono maggiori e la vita quotidiana è organizzata in maniera diversa. Qui gran parte della vita ruota intorno al campus universitario». Anche le regole in campo sono diverse: «I cambi sono illimitati e il tempo è semi-effettivo», aggiunge Renna, «qui si punta molto su fisicità e giocate individuali». E tra le difficoltà c’è anche quella di dover spiegare ai compagni americani (e non solo) dove si trova la Sardegna: «Qualcuno la conosceva perché ci è stato in vacanza», raccontano i tre giovani, «altri invece no, ma è bello far conoscere la nostra terra dall’altra parte del mondo».

RIPRODUZIONE RISERVATA