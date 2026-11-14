Oltre 130 mila segnalazioni nei soli Stati Uniti, disagi estesi a più di 70 Paesi e una stima di 430 milioni di clienti coinvolti. A qualche ora dal ripristino dei servizi Microsoft, è tempo di fare la conta dei danni effettivi e potenziali. L'agenzia di rating Morningstar Dbrs parla di perdite assicurate globali tra i 100 e i 400 milioni di dollari, «qualora l'azienda offrisse crediti e altri risarcimenti ai clienti». Per l'Independent le prime previsioni indicano un impatto da «miliardi di sterline» a causa dell'interruzione di comunicazioni, transazioni e produttività, anche per organizzazioni che non usano servizi Microsoft. Alla stessa testata, Samuel Mather-Holgate, direttore della società di consulenza finanziaria Mather & Murray Financial, ha riferito che il blackout potrebbe diventare uno dei più dannosi sul piano economico nella storia degli incidenti tecnologici, aggiungendo che la maggior parte delle imprese «recupererà poco più dei crediti di servizio da Microsoft». In Italia, il Codacons ha chiesto tramite una nota «indennizzi automatici per cittadini e imprese coinvolte nel blackout», visto che «anche poche ore di interruzione possono comportare rallentamenti produttivi, ritardi nelle consegne, occasioni di vendita perse e difficoltà nella gestione dei rapporti con la clientela».

Due scenari

Sul fronte dei ristori economici si aprono due scenari: da un lato i rimborsi o i crediti contrattuali riconosciuti direttamente da Microsoft; dall'altro l'attivazione di una polizza assicurativa, se stipulata in precedenza dall'azienda colpita per coprire i costi del fermo operativo. «Ad ogni modo», come afferma l'avvocato Nicola Fabiano, esperto di diritti digitali, «la polizza cyber può coprire i costi dell'incidente ma gli obblighi di sicurezza e, quando dovuta, di notifica, restano in capo all'azienda. In Italia le sanzioni amministrative sono inassicurabili. E se venissero rilevate dichiarazioni inesatte o reticenze su misure di sicurezza rilevanti per il rischio, l'indennizzo potrebbe essere ridotto o addirittura perso». Non a caso, l'esperto di cybersecurity Paolo Ballanti conferma che, «le possibilità di ottenere un indennizzo dipendono dalle condizioni contrattuali, dalle cause dell'evento e dalle eventuali esclusioni». Sul piano contrattuale, il sito specializzato Office Watch riporta l'accordo sui livelli di servizio di Microsoft 365 che prevede come unico rimedio per casistiche del genere un credito sul canone, pari al 25%, 50% o 100% a seconda della durata dell'interruzione, non automatico e senza indennizzi per vendite perse o straordinari. Per i consumatori europei i termini del Microsoft Services Agreement escludono i danni indiretti, compreso il mancato guadagno, salvo dolo o colpa grave. «Il fatto di essere assicurati contro gli attacchi informatici», prosegue Ballanti, «non significa necessariamente essere protetti contro ogni forma di paralisi digitale».

Il furto in Francia

Intanto la piattaforma francese Maileva, specializzata nell’invio di corrispondenza professionale per pmi e imprese di medie dimensioni (buste paga, raccomandate, fatture, convocazioni per assemblee generali), appartenente al gruppo La Poste, è stata vittima lo scorso settembre di un attacco hacker col furto dei dati di 22 milioni di persone. «L’attacco ha portato all'esposizione dei dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo postale) di 22 milioni di persone, destinatari per conto delle aziende clienti di Maileva», ha dichiarato il gruppo.

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