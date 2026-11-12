Aumentano le risorse destinate dal ministero dell'Università e della Ricerca alle borse di studio degli studenti sardi per l'anno 2026/2027. Il finanziamento ammonta a 34,2 milioni di euro, secondo quanto previsto dal riparto del Fondo Integrativo Statale (Fis), approvato dalla Conferenza Stato-Regioni su proposta della ministra Anna Maria Bernini. Per l’Isola un incremento del 25,7% rispetto all'anno accademico precedente. A livello nazionale, il Mur ha messo a disposizione 845,8 milioni, il 19,5% in più rispetto allo scorso anno. «Il diritto allo studio deve tradursi in opportunità concrete per tutti i giovani. Le risorse in più che destiniamo alla Sardegna rappresentano un investimento per garantire agli studenti la possibilità di intraprendere e proseguire il proprio percorso universitario, senza che le condizioni economiche diventino un ostacolo. Il nostro obiettivo è fare in modo che a decidere il futuro di ogni studente siano le capacità e le aspirazioni, non le possibilità della famiglia», dichiara Bernini. Il rafforzamento dei finanziamenti punta a consolidare i risultati raggiunti nel diritto allo studio. Nell'anno accademico 2024/2025, a livello nazionale, ha ricevuto la borsa di studio il 99,8% degli studenti idonei, per un totale di 299.618 beneficiari. Ai finanziamenti del Mur si aggiungono le risorse regionali, pari al 40% della quota statale assegnata.

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