Non basta cambiare i lampioni per illuminare una città. E qualche volta, paradossalmente, i nuovi impianti possono persino peggiorare una situazione, se installati senza una «visione». «A Cagliari manca una progettazione unitaria dell’illuminazione pubblica. O, dove esiste, è carente», spiega l’architetto e lighting designer cagliaritano Michele Schintu. Prendiamo via Scano: «Qui le vecchie sorgenti sono state sostituite con tecnologia led, aumentando anche i punti luce, ma alla fine si sono ottenuti risultati nettamente peggiori», spiega ancora l’esperto.

Il problema non è soltanto tecnologico. «Non basta limitarsi a efficientare gli impianti, ma progettare l’illuminazione in funzione dei luoghi». Via dell'Abbazia è uno degli esempi più evidenti: «Un impianto nuovo, ma la strada resta buia o in penombra. Gli attraversamenti pedonali non sono illuminati, salvo quello vicino alla rotatoria, dotato di un sistema specifico», aggiunge.

Quale soluzione? «Occorre un vero piano regolatore dell'illuminazione comunale che stabilisca criteri per strade, piazze, rotatorie, parchi e monumenti». Il piano esistente a Cagliari non garantirebbe questa visione. Per capire di che cosa si parla basta fare un esempio: «È come costruire edifici senza uno strumento urbanistico. Anche affidandosi ai migliori professionisti, il risultato resta disomogeneo. La stessa cosa avviene con l’illuminazione pubblica». ( ma. mad. )

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