Oltre 60 milioni di euro per quattro interventi in Sardegna, dall’approvvigionamento potabile del Nuorese alle reti irrigue della Gallura e dell’Oristanese. Proprio mentre in Sardegna continuano a esserci restrizioni idriche a causa della siccità in alcune zone dell’Isola, a iniziare dalla Baronia, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha presentato ieri nel corso della Cabina di regia per la crisi idrica i finanziamenti previsti dal secondo stralcio del PNIISSI, il Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico. Nel piano è previsto un consistente finanziamento che riguarda la nostra regione.

Il pacchetto comprende 12 milioni per riproporre il finanziamento della diga Olai, nel territorio di Orgosolo, già selezionato nel primo stralcio. Le opere, importante per il buono funzionamento del sistema idrico del Nuorese, riguardano il sistema di tenuta e gli scarichi di un invaso importante per l’approvvigionamento di Nuoro e di diversi Comuni dell’interno. Sono invece 48,62 milioni le nuove risorse per tre interventi: 24,31 milioni per l’impermeabilizzazione del canale adduttore Destra Tirso, dal quarto al settimo lotto; 19,53 milioni per la manutenzione delle condotte in fibrocemento del settore B del distretto irriguo di Arzachena e 4,78 milioni per eliminare le perdite delle relative vasche di compenso.

Salvini sostiene la sicurezza dell’acqua per le comunità e le attività della Sardegna, intervenendo sia su un invaso importante per il servizio potabile del Nuorese sia sulle dispersioni delle reti irrigue. Un investimento per utilizzare meglio le riserve e rendere più affidabili le infrastrutture idriche dell’Isola. Le opere per la Sardegna rientrano nel piano nazionale da 896,5 milioni per 59 interventi. Il PNIISSI supera così 1,62 miliardi; considerando anche PNRR e SFNIISSI, le risorse in campo per le infrastrutture idriche superano 6,5 miliardi di euro. Il percorso prosegue adesso con l’intesa in Conferenza Unificata e il decreto di ripartizione, quindi con le convenzioni con i soggetti attuatori.