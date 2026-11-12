Udienze blindate per il caso Grillo ed è subito scontro

Processo blindato, chiuso: nessuno, oltre a giudici e avvocati, vedrà che cosa succede nell’aula della Corte d’Appello di Sassari sul caso Grillo. Passa la linea della parte civile con il sostegno indiretto della Procura generale: ieri, intorno alle 15, i magistrati hanno deciso di lasciare fuori dall’aula i cronisti di tutte le testate nazionali e delle agenzie di stampa. L’udienza pubblica del processo di secondo grado la volevano, e hanno insistito per averla, i difensori che puntano a smontare la condanna di Ciro Grillo, Vittorio Lauria, Edoardo Capitta e Francesco Corsiglia, ritenuti responsabili della violenza sessuale di gruppo del luglio 2019. A nulla sono servite le note dei presidenti degli Ordini dei Giornalisti di Sardegna e Liguria, Giuseppe Meloni e Tommaso Fregatti, che avevano chiesto alla Corte (presieduta dal magistrato Giovanni Delogu) di aprire le porte dell’aula ai cronisti. Il presidente della Corte d’Appello di Sassari ha spiegato che sul diritto di cronaca prevale la tutela della ragazza che ha denunciato Ciro Grillo e i coetanei.

«Non saprete nulla»

I commenti a caldo dei difensori presenti in aula fanno comprendere quale era la posta in gioco. Mariano Mameli, legale di Edoardo Capitta, appena letta l’ordinanza della Corte dice: «La tutela della vittima è preminente, certo, ma la pubblicità dell’udienza era stata riconosciuta come tema valido dal Tribunale di Tempio, adesso non è più così». La penalista Antonella Cuccureddu, legale di Francesco Corsiglia, è molto dura: «È stata disattesa la decisione del Tribunale di Tempio, che aveva aperto le porte dell’aula per la discussione. La Corte Costituzionale ha stabilito che la pubblicità dell’udienza è un principio inderogabile ed essenziale della democrazia. Noi abbiamo sostenuto le richieste dei giornalisti per restituire, con fonte diretta, quello che accade. Purtroppo non sarà così e vi dovrete accontentare sempre di quello che vi diranno le parti». Secondo le difese il processo di primo grado aveva già rivelato i contenuti del fascicolo e non c’è più ragione di chiudere le porte dell’aula. Alla fine, però, è passata la linea degli avvocati di parte civile, Giulia Bongiorno e Dario Romano, sul rischio di vittimizzazione secondaria, ossia l’impatto ulteriore del processo e del “clamore mediatico” sulla vittima.