Trombe d’aria e smottamenti stradali. Il maltempo ha imperversato, due giorni fa, tra Alghero, Muros e Cargeghe creando diversi disagi. Impressionante ma per fortuna innocuo il violento vortice d’aria che, sabato scorso, è emerso sul mare, al largo della città catalana, attraversata da un violento acquazzone. A Cargeghe, per quanto durato pochi minuti, lo stesso fenomeno ha invece colpito in pieno il centro storico del paese provocando alcuni danni. Ed è il Comune a farne la conta, riferendo di tetti scoperchiati, scossaline divelte e cisterne ribaltate a terra. Vittime del “piccolo” tornado anche alcuni alberi sradicati e diverse auto danneggiate. Gli amministratori comunali si sono subito attivati sul campo, in sinergia con i Barracelli di Muros. Questi ultimi sono intervenuti per supportare le operazioni di monitoraggio, controllare le situazioni di maggiore pericolo e vietare il transito, in modo temporaneo, verso alcune aree a rischio.

Sulla strada provinciale 3 bis, tra Muros e Ossi, si è verificato il cedimento di una porzione di terreno rendendo necessario proteggere il tratto della carreggiata. Considerato il rischio potenziale gli automobilisti sono stati invitati a procedere con prudenza sia se diretti verso Ossi che in direzione di Muros. Anche Sassari ha vissuto momenti di difficoltà per la bomba d’acqua che si è abbattuta ieri mattina sulla città. E, come sempre in queste situazioni, si sono viste strade allagate, ai limiti della praticabilità, sia per le auto che per i pedoni. Trascinati dall’acqua anche alcuni oggetti, come i cassonetti.

RIPRODUZIONE RISERVATA