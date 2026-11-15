Una sbandata improvvisa, poi l’urto violento contro il marciapiede: l’auto s’impenna e si ribalta su un fianco finendo contro un muro, il cinquantenne al volante resta ucciso sul colpo mentre suo figlio ventenne rimane fortunatamente illeso.

La vittima

Così è morto ieri sera Massimiliano Montis, cinquant’anni, guspinese, nell’incidente accaduto verso le 19 all’incrocio tra la Strada statale 126 e via XXV Aprile a Guspini: una strada sempre molto trafficata. I primi testimoni di questo incidente che non ha coinvolto altri mezzi si sono fermati per tentare di prestare i primi soccorsi al conducente, ma è stato impossibile perché la Suzuki che stava guidando era adagiata su un fianco dopo l’urto violento contro il marciapiede. Nel frattempo in quell’incrocio sono giunti moltissimi residenti in paese: Montis collaborava con una ditta che vende auto usate la cui sede è quasi di fronte al punto in cui ha perso la vita ieri sera, era molto conosciuto e proprio per questo motivo la voce della tragedia si è sparsa rapidamente già nei minuti successivi al terribile urto.

I soccorsi

L’allarme è stato immediato. Alla periferia di Guspini sono giunti in pochi minuti un’ambulanza del 118 da Pabillonis, i vigili del fuoco del distaccamento di Sanluri e i carabinieri della Compagnia, che hanno messo in sicurezza l'area e avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Massimiliano Montis era prigioniero nell’abitacolo e non si muoveva. Impossibile raggiungerlo per controllare se fosse ancora vivo, così è iniziata la corsa contro il tempo dei pompieri per estrarlo dall’abitacolo della Suzuki. Soltanto allora è stato possibile iniziare i soccorsi medici, ma è apparso subito chiaro che il conducente era già morto. Con la vittima viaggiava il figlio, miracolosamente rimasto illeso. Il ragazzo, sotto shock, è stato assistito sul posto dal personale sanitario e poi affidato ai familiari.

La vittima