«Bene i dieci milioni per il jet fuel della Continuità aerea. Ma perché i voli sì e le merci no?». Comincia così la risposta di Aldo Salaris, consigliere regionale dei Riformatori e segretario sardo del partito, al ministero dei Trasporti (Mit).

«L'intervento del Governo con ulteriori dieci milioni di euro per sostenere i collegamenti aerei della Sardegna è una scelta positiva, che va riconosciuta e apprezzata. È un segnale concreto di attenzione verso le difficoltà dell'Isola e verso il diritto dei cittadini sardi alla mobilità. Ma proprio questa decisione apre una questione che non possiamo più rinviare. Se il Governo ha trovato i soldi per sostenere il trasporto aereo, perché non può fare altrettanto per le merci, istituendo il fondo di compensazione che abbiamo già previsto nella nostra proposta di legge nazionale?».

I Riformatori da almeno un anno sono in prima linea nel denunciare «l’incidenza non più sopportabile delle Ets», la tassa europea sulle emissioni di Co2. Doveva spingere gli armatori a rinnovare le flotte, invece è un costo che le compagnie di navigazione scaricano su chi viaggia. «Le imprese sarde – continua Salaris – sostengono costi sempre più elevati per trasportare i propri prodotti e raggiungere i mercati. A questo si aggiunge l'impatto della tassa europea, che rappresenta un ulteriore aggravio per un sistema economico già penalizzato dalla condizione insulare. Non si tratta soltanto di una questione che riguarda gli operatori della logistica, ma ne vanno di mezzo la competitività delle aziende, il lavoro e lo sviluppo dell'intera Sardegna. Da oltre un anno denunciamo questa situazione, chiediamo iniziative concrete. Noi abbiamo elaborato testi normativi e documenti finanziari, sottoponendoli all'attenzione del Mit e del Parlamento, fino ad arrivare a una proposta di legge nazionale. Abbiamo indicato possibili strumenti per compensare i maggiori costi dell'insularità e garantire anche alle merci una vera continuità territoriale. Il Governo – è la sottolineatura di Salaris – ha dimostrato che, quando esiste la volontà politica, è possibile intervenire con risorse specifiche. Chiediamo che lo stesso approccio venga adottato per il trasporto marittimo. È una battaglia sulla quale siamo pronti a lavorare anche insieme alla Regione e alle rappresentanze del mondo produttivo».

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