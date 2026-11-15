BOLOGNA. C’è chi aspetta la data come il Capodanno, Natale e tutte le feste comandate insieme, tale è l’attesa dei fan di Elisa per il raduno-concerto annuale che l’artista regala agli iscritti al suo club. Sabato sera per circa 700-800 appassionati raccolti per l’occasione al club Estragon di Bologna, l’appuntamento è stato però segnato da una tragedia: nelle prime file per ascoltare la sua cantante preferita, una fan di 55 anni ha avuto un malore.

Soccorsa, è morta in ospedale. Ad annunciarlo ai fan la stessa Elisa sul palco, in lacrime, che ha scelto di annullare la serata. La donna si chiamava Monica, aveva 55 anni ed era residente a Bologna. Era all’Estragon col marito e un’amica per ascoltare la sua cantante del cuore. A circa un’ora dallo spettacolo, riservato agli iscritti all’Elisa Fun Club, la donna non si è sentita bene. Ha avuto un arresto cardiaco e le sue condizioni sono apparse subito critiche. Soccorsa sul posto dal personale del servizio Croce Italia presente con un’ambulanza, la donna è stata portata in ospedale, al Sant’Orsola di Bologna. Il personale sanitario ha tentato la rianimazione e tutto il possibile anche sul mezzo di soccorso ma purtroppo non è stato sufficiente. La donna soffriva di problemi di salute pregressi. Una triste notizia che la stessa Elisa, salita in lacrime sul palco, ha annunciato alla platea, comunicando anche la decisione di annullare la serata e lo spettacolo. «Ciao ragazzi - ha detto molto provata - mi dispiace tanto, purtroppo è successa una cosa molto triste. Monica era qui per vedere il concerto come tutti voi. È successo che ci ha lasciato in ospedale... Noi stavamo per salire sul palco... Sapevamo che era andata via da qui in condizioni molto gravi, ha avuto un arresto cardiaco molto grave. È deceduta in ospedale. Non ci sono parole - ha proseguito - Eravamo qui per festeggiare, per stare tutti insieme per celebrare la vita, le connessioni, l’amicizia, tutte le cose belle e anche quelle brutte ma in maniera sempre costruttiva. Questo ci ricorda solo di quanto tutto sia prezioso».

Le sue parole sono state seguite da un lungo applauso dei fan che attendevano con ansia l’evento. Il concerto per gli iscritti all’Elisa Fun Club è un evento annuale, di solito pre-natalizio, che l’artista regala ai suoi ammiratori. Appena venerdì è uscito l’ultimo singolo dell’artista, "Ciao”, un brano molto intimo con al centro una relazione arrivata a un punto di rottura, che anticipa l’album Kintsugi in uscita il 27 novembre.

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