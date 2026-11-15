Bari. Ancora adolescenti ma con le capacità degli hacker professionisti. Due giovanissimi, che oggi hanno 18 e 19 anni ma all’epoca ne avevano 15 e 16, sono indagati dalla procura per i minorenni di Bari per avere utilizzato software in grado di aggirare blocchi di sicurezza, estrarre password e spacciarsi per personale delle forze dell’ordine e accedere al sito del ministero della Giustizia entrando in sezioni riservate. Inoltre, stando alle indagini della polizia postale, usando canali Telegram spiegavano ad altri, con video tutorial e istruzioni, come hackerare carte di pagamento per fare acquisti, entrare abusivamente in account privati dei vari provider di servizi streaming video e vendita privata di biglietti di Trenitalia. I tutorial riguardavano anche la fabbricazione di ordigni esplosivi artigianali e, per realizzarli, i due si erano procurati il materiale per assemblare le bombe, spiegavano dove poterlo reperire e mostravano come farlo funzionare.

L’acetone

I due giovanissimi avrebbero anche costruito e fatto esplodere delle bombe, e materiale utile alla fabbricazione, come bottiglie di acetone, è stato sequestrato nelle loro abitazioni. I video tutorial venivano registrati in casa o all’aperto e poi diffusi su telegram. Giorni fa la procura minorile ha notificato loro l’avviso di conclusione delle indagini, che prelude alla richiesta di rinvio a giudizio, e i due ora rischiano il processo. I fatti contestati sarebbero stati compiti tra maggio e dicembre del 2023 in provincia di Bari.

Le accuse

Le accuse sono tante e anche gravi: istigazione a delinquere, accensione ed esplosioni pericolose, fabbricazione e detenzione di esplosivi, accesso abusivo a sistema informatico, diffusione abusiva di codici e dati e di strumenti per danneggiare sistemi informatici, intercettazioni fraudolente di sistemi telematici, sostituzione di persona, frode informatica, ricettazione. Sui loro dispositivi sequestrati sono stati trovati programmi utili a reperire informazioni riservate digitali, account Facebook, numeri di telefono, indirizzi mail, numeri di carte di credito e codici di sicurezza relativi.