«La filiera è la nuova frontiera del tonno rosso»: parola del sottosegretario all’Agricoltura con delega alla Pesca, Patrizio Giacomo La Pietra, che ha visitato ieri lo stabilimento di lavorazione del tonno rosso Althunnus, delle Tonnare Sulcitane a Portoscuso. Accompagnato dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia Gigi Rubiu, al sottosegretario è stata illustrata la catena del freddo che inizia in mare, subito dopo la pesca, e la tecnica Ikijime utilizzata per garantire la qualità del tonno.

Il futuro

«Prevediamo che per il 2027 non ci sia una riduzione delle quote di pesca - ha detto La Pietra - e inoltre confermiamo per il prossimo anno e, se riusciamo anche oltre, la premialità per le filiere: com’è successo in questa stagione di pesca, chi si aggrega avrà dritto ad un supplemento di quota. Ne ha beneficiato anche questa società che è riuscita a creare una filiera dalla pesca, alla lavorazione alla distribuzione con un grande valore aggiunto». Filiera e non solo per il futuro del tonno rosso in Italia. «Oltre alla premialità per la filiera, riconosceremo premialità ancora maggiori a chi vorrà creare una farm – ha aggiunto – per anni i nostri pescatori facevano un po' da manovali a spagnoli e maltesi: noi pescavamo pesce e lo portavamo là, loro lo ingrassavano e lo rivendevano ai giapponesi, guadagnandoci molto di più. Le farm qui da noi potrebbero cambiare le cose: abbiamo un prodotto eccezionale, il tonno rosso, e non lo mangiamo noi. Per paradosso sulle nostre tavole finisce il tonno a pinne gialle che arriva da chissà dove».

Le Tonnare Sulcitane hanno presentato un progetto di farm in Regione dal 2018. «La visita del sottosegretario è stata molto positiva – ha detto Andrea Farris, delle Tonnare sulcitane – il nostro progetto è perfettamente in linea con quanto detto dal sottosegretario». A Portoscuso attendono l'autorizzazione dalla Regione. «Per la farm – sottolinea Umberto Maccioni, amministratore di Tonnare Sulcitane – abbiamo tutti i via libera, ci manca la concessione demaniale della Regione: a noi serve per 600 tonnellate, loro ce l’hanno concessa prima per 70, poi per 110, adesso faremo una nuova domanda per 300».

Gli indennizzi

Oltre all’attenzione sulla pesca del tonno rosso, si è parlato dei malumori per gli indennizzi ai pescatori, come si è registrato nei giorni scorsi a Sant’Antioco. «Questa è materia di competenza della Difesa», precisa il sottosegretario all’Agricoltura che, dopo Portoscuso, ha fatto tappa a Sant’Antioco. Era presente anche Antonella Zedda, parlamentare di Fratelli d’Italia e componente della Commissione Difesa che sul tema ha dichiarato: «Il decreto della Presidenza del Consiglio è all’attenzione della Corte dei Conti: se arriverà il via libera, entro novembre si potrebbe avere l’adempimento del pagamento per circa 3,6 milioni di euro. Poi i soldi arriverebbero ai Comuni e sono questi a fare le ripartizioni tra i singoli pescatori». Lo stesso concetto la Zedda lo ha ribadito durante l’incontro con una delegazione dei pescatori di Sant’Antioco ai quali ha anche annunciato la possibilità di riapertura della discussione sul protocollo relativo agli indennizzi. Il sottosegretario La Pietra ha chiesto ai rappresentanti della categoria di predisporre un elenco di alcuni punti da sottoporre all’attenzione del Governo.

(ha collaborato S. Garau)

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