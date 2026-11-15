Ha unito la cultura tecnico-scientifica a quella umanistica. Era convinto che non ci dovesse essere separazione tra i due mondi. Nessuna barriera ma proficua integrazione. Scienziato e umanista con una gentilezza e un’eleganza che sono stati i suoi tratti distintivi insieme alle solide e ampie competenze nel campo della zootecnia. L’addio a Giuseppe Pulina è carico di rimpianti e nostalgia per quello che ancora avrebbe potuto dare al mondo agricolo, alla comunità degli studiosi e alla società sarda. Era nato a Sassari, aveva 70 anni, da pochi mesi aveva raggiunto il traguardo della pensione, ma continuava a scrivere e a fare progetti. Ha combattuto contro la malattia pensando sempre al futuro. È stata la sua ultima lezione. «Ad agosto ero andato a trovarlo per salutarlo e, malgrado la situazione, non ha fatto che parlarmi di futuro e del suo prossimo libro: 10 lezioni sull'agrizootecnia che sono il suo testamento», è il ricordo di Stefano Epifani, uno dei principali esperti di sviluppo digitale. «Negli anni abbiamo lavorato insieme a tanti progetti, da quelli con Carni Sostenibili, a quelli universitari, come la ricerca sulle filiere lattiero-casearie africane». Secondo Alessandro Fantini, anima di “Ruminantia”, rivista di riferimento nel settore della produzione del latte e della carne, «Pulina si sforzava fino al tormento interiore di cercare di vedere ogni aspetto della vita e della scienza da un’angolazione nuova, inedita, perché convinto che solo così si potesse uscire dalla banalità del conformismo e dare un contributo al progresso».

La carriera

Giuseppe Pulina è stato docente di Etica e Sostenibilità degli Allevamenti e prorettore alla Ricerca dell'Università di Sassari in cui ha insegnato anche Etica della Ricerca ai dottorandi. Ha curato oltre 400 pubblicazioni. È stato direttore generale di Agris e amministratore unico di Forestas. Nella trincea di Forestas, in una squadra coesa, con il sostegno della giunta guidata da Francesco Pigliaru, ha offerto un contributo fondamentale nella lotta alla peste suina. Studio, ricerca e impegno civile sono stati la trama della sua vita. Ha difeso gli interessi della Sardegna nella mobilitazione per far valere il principio di insularità e nell’altra battaglia contro l’invasione degli impianti eolici e fotovoltaici. Sulla necessità di difendere i territori da progetti con pesanti ricadute sull’ambiente e sul paesaggio, in occasione di un incontro nella sala “Giorgio Pisano” de L’Unione Sarda, aveva lanciato l’allarme: «In Sardegna sono stati censiti 258 paesaggi agrari locali, tessere finissime che compongono il mosaico. Non possono essere sconvolti da interventi permanenti che portano a un’alterazione».

Il dolore

Lo ricorda con affetto il suo dipartimento di Agraria dell’ateneo sassarese. Il fratello Pietro, docente di Economia ed estimo rurale, ha pubblicato sui social una foto emblematica che lo ritrae insieme a Giuseppe. Indossano l’abito dei grandi eventi accademici con la toga e il tocco: «Manchi già, e so già che non passerà». Amici, colleghi e studenti, nel giorno dell’addio, mettono in evidenza le qualità umane e la capacità di capire i problemi e trovare soluzioni. Per Coldiretti, «è stato un grande maestro e una guida per il mondo agricolo e zootecnico». Antonio Casula, direttore generale di Forestas, rammenta il momento in cui il professore, nel ruolo di amministratore unico, «ha guidato il passaggio dall’Ente Foreste all’agenzia Forestas». Giuseppe Pulina, nel suo ultimo libro, ha delineato i mutati scenari della zootecnia con l’obiettivo di promuovere una nuova divulgazione delle scienze animali e riportare il dibattito pubblico su basi scientifiche. Il volume è stato presentato a Roma lo scorso 5 novembre. È un lascito prezioso. Per rendergli omaggio è stata allestita la camera ardente nell’aula Barbieri del dipartimento di Agraria. L’ultimo saluto domani alle 11 nella Cattedrale di Sassari.

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