L'assalto alla diligenza per modificare la manovra sta per partire e la maggioranza si prepara a fare sintesi. Domani scade il termine per gli emendamenti parlamentari e i leader torneranno a rivedersi con la premier Giorgia Meloni e il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti per impostare la rotta: la data per il nuovo vertice non sarebbe ancora stata definita, dovrebbe essere convocato tra oggi e martedì, anche se - impegni dei leader alla mano - appare più probabile il secondo giorno della settimana. Sanità, pensioni, scuola e università sono i temi in cima alla lista degli aggiustamenti, ma si lavora già a ritocchi anche sulla norma spalma-Superbonus, fortemente criticata, e sull'exit tax. A distanza di quasi una settimana dalla riunione che ha aperto la strada a "correttivi mirati" su alcune priorità, gli alleati devono trovare la quadra sulle modifiche, contemperando le sensibilità dei singoli partiti e la necessità di garantire l'equilibrio dei conti. Intanto, i partiti stanno ultimando le proposte da presentare entro martedì alle 18 in commissione Bilancio alla Camera. Il Mef ha già avvertito: sì alle modifiche, ma ogni proposta deve avere la necessaria copertura. Come da tradizione comunque si prevedono migliaia di emendamenti (l'anno scorso furono 5.700, l'anno prima 4.500), anche perché i partiti dovrebbero dare voce ai tanti suggerimenti raccolti da associazioni e categorie.

Aperture

Il governo ha intanto già aperto alla modifica di alcune norme particolarmente contestate. Sul taglio di quasi 7mila docenti e personale Ata nelle scuole l'esecutivo ha annunciato la retromarcia. Resta accesa anche la protesta sui tagli alla rivalutazione delle pensioni: lo Spi Cgil sarà da domani nelle piazze di tutta Italia in preparazione dello sciopero generale del 20 novembre. Il governo, secondo quanto riferito dai sindacati, avrebbe aperto a dare qualche risposta nell'iter parlamentare. Ma a spingere per un allentamento della stretta sono anche alcuni partiti di maggioranza. Gli alleati sono invece divisi sulla destinazione del Fondo da 850 milioni per la flessibilità in uscita: la Lega spinge per vincolarlo alle pensioni a 64, FdI preferirebbe usarlo per aiutare i lavoratori usuranti.