Tragedia sfiorata verso l’una e mezza della notte scorsa a Rio Murtas, frazione di Narcao per un incidente che ha visto coinvolto tre giovanissimi residenti nella zona.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto su cui viaggiavano i tre giovani, una Fiat Grande Punto, percorreva la via Nazionale del paese quando, per cause da accertare, è finita per scontrarsi contro un iveco Daily che si trovava parcheggiato a bordo strada. L’impatto è stato violentissimo e la vettura con i giovani a bordo si è ribaltata finendo la sua corsa al centro della strada, ribaltata su un lato. Immediati i soccorsi. I primi ad arrivare sono stati alcuni residenti della zona che hanno aiutato i ragazzi ad uscire dall’abitacolo. Poco dopo sono arrivate le ambulanze dei

volontari del soccorso di Narcao e Soccorso Giba, e della medicalizzata del Sirai. Uno dei feriti è stato trasferito al Santissima Trinità di Cagliari, mentre gli altri due sono stati trasferiti al Pronto soccorso dei Sirai di Carbonia. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Carbonia e i carabinieri che hanno effettuato i rilievi e accertato le cause dell’incidente.

RIPRODUZIONE RISERVATA