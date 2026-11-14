Giorgia Meloni e Carlo Messina si sentono al telefono per chiarire le “incomprensioni” sulla manovra. Nessun commento, ufficiale o informale, sul colloquio trapela da fonti dell'Esecutivo e dell'istituto bancario.

Il timore dei due interlocutori è che quanto accaduto tre giorni fa possa essere strumentalizzato da altri. La parola chiave dunque è “ricucire”. Messina da tempo è critico verso la richiesta di contributi alle banche nella prossima manovra. E aveva parlato di misura «sudamericana» a proposito dello spalma-Superbonus, cioè la decisione del governo di allungare da uno a dieci anni il tempo per poter incassare i crediti.

Non si esclude che nel corso del colloquio ci potrebbe essere stato uno scambio di valutazioni anche su questo tema, così come sul fatto che l'appunto del leader della banca milanese era diretto al governo ma non alla premier. Nelle congetture che circolano in ambienti politici si guarda verso Matteo Salvini, il più accanito sostenitore di un ulteriore incremento del contributo già chiesto al sistema creditizio. In questo quadro, non è un mistero l'obiettivo degli istituti di credito di far coinvolgere nell'operazione contributi anche le aziende energetiche e più in generale gli altri servizi finanziari, come le assicurazioni.

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