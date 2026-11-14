Correggere lo spalma crediti del Superbonus, aumentare le risorse per la sanità, allentare la stretta sulle pensioni, ridimensionare l'exit tax.

La manovra proposta dal governo è già in fase di smontaggio e revisione. Sotto il fuoco di fila delle critiche che ne hanno accompagnato il varo, l'esecutivo ha già aperto a diverse modifiche e, come annunciato, ha fatto marcia indietro sulla scuola.

I correttivi

La manutenzione è ora nelle mani dei partiti, al lavoro senza sosta per arrivare pronti all'appuntamento con gli emendamenti. La scadenza è martedì e già si preannuncia, come da tradizione, una valanga di correttivi.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni intanto torna in video sui social per illustrare le singole misure e smontare le accuse.

Gli interventi finiti nel mirino sono molti. A partire dai quattro temi (sanità, pensioni, scuola e università) su cui nell'ultimo vertice di maggioranza si è deciso di intervenire con “correttivi mirati".

I punti

Dopo la retromarcia sui tagli alla scuola non sarebbe ancora stato deciso se cancellare o rinviare al 2029 i quasi 7mila posti in meno tra organico e personale Ata. Mentre nella maggioranza gira anche l'idea di possibili assunzioni per dare un “segnale”. Per la sanità l'obiettivo è trovare risorse aggiuntive. Per farlo si guarda anche ad una parte degli 1,6 miliardi destinati alla carta per gli anziani. Nel capitolo pensioni, oltre alle pressioni per alleggerire la stretta sull'indicizzazione, è destinata a diventare un terreno di scontro tra gli alleati la destinazione del fondo da 850 milioni per la flessibilità in uscita. Mentre dovrebbe trovare spazio tra le modifiche il tema della “previdenza dedicata” per le forze dell'ordine, su cui insiste Forza Italia. È destinata a cambiare anche l'exit tax: l'idea è di portare la soglia da 800mila euro a 5 milioni, ma le cifre sono ancora ballerine.