Mille e settecento ottantuno a ieri. Quaranta in più rispetto allo scorso 31 dicembre e ben cinquecento in più rispetto al 2000. Sono i numeri dei residenti a Castiadas, uno dei rari piccoli Comuni in controtendenza in Sardegna e a livello nazionale per il trend demografico. Numeri eccezionali che soddisfano solo in parte il sindaco Eugenio Murgioni, alla guida del paese da più di vent’anni (non consecutivi). «Ho lanciato un appello ai cittadini di tutta Italia», spiega, «in particolare quelli al di sotto dei quarant’anni: “Sfruttate l’incentivo della Regione Sardegna che offre sino a trentamila euro per chi si trasferisce nell’Isola. E, soprattutto, scegliete Castiadas, uno dei Comuni più vivi”».

Il segreto svelato

Il segreto di Castiadas, come spiega Murgioni, non è il mare. O meglio, non è solo il mare. «C’è una cosa che occorre fare», sottolinea, «e cioè risolvere subito i problemi ai cittadini evitando le lungaggini burocratiche. E questo noi lo stiamo facendo, grazie anche al lavoro degli uffici». Un piccolo segreto che Murgioni ha svelato all’Anci lo scorso giugno in occasione del premio “Comuni più Vivi d’Italia” che Castiadas si è aggiudicato. A risaltare è in particolare il boom dei nuovi nati: negli ultimi cinque anni l’incremento nella fascia di età compresa fra 0 e 4 anni sfiora il 4 per cento. Boom dovuto in particolare, sempre secondo il sindaco, «ai servizi di alta qualità che stiamo offrendo a tutti a prezzi accessibili. Faccio l’esempio del micronido, l’abbiamo aperto 15 anni fa pensando ai genitori che avevano poco tempo. Le giovani coppie ci scelgono anche per questo».

Impegno ambizioso

Giovani e meno giovani. «L’altro giorno», aggiunge il primo cittadino, «ho incontrato una coppia di abruzzesi, hanno appena acquistato casa e tra poco trasferiranno la residenza. Ma arrivano da tutte le regioni d’Italia e persino dall’estero». E che il mare, per quanto importante, non sia l’unico motore di Castiadas, avvisa Murgioni, «lo dimostra il fatto che stanno ricercando case da acquistare nelle borgate interne, in mezzo alla natura incontaminata. Il mio obiettivo è raggiungere quota duemila residenti entro i prossimi tre anni».