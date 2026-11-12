Milano. A oltre due anni dall'avvio della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, Andrea Sempio si presenterà per la prima volta davanti a un giudice il prossimo 25 febbraio, quando inizierà a Pavia l'udienza preliminare sulla richiesta di rinvio a giudizio per l'omicidio di Chiara Poggi. Il gup Luigi Riganti dovrà decidere se mandare a processo in corte d'Assise il commesso 38enne, che si è sempre dichiarato innocente. Prima di entrare nel merito delle accuse, tuttavia, dovrà affrontare una questione giuridica sollevata dalla difesa: è possibile procedere contro Sempio mentre resta definitiva la condanna a 16 anni di Alberto Stasi, ritenuto l'unico responsabile dell'omicidio del 13 agosto 2007?

I legali di Sempio, Liborio Cataliotti e Angela Taccia, hanno già preparato un'eccezione di incostituzionalità per evitare la contemporaneità tra il nuovo processo e quello di revisione della condanna di Stasi, che i difensori dell'ex bocconiano presenteranno a Brescia. In alternativa chiederanno la sospensione dell'udienza preliminare in attesa della decisione sulla revisione. È però improbabile che entro il 25 febbraio l'istanza sia già stata valutata. La famiglia Poggi, attraverso i propri legali, ha annunciato che non si costituirà parte civile: per i genitori e il fratello di Chiara resta valido il verdetto definitivo del 2015.

La Procura di Pavia, guidata da Fabio Napoleone, sostiene invece una ricostruzione alternativa: Sempio avrebbe agito «con crudeltà», provocando almeno 12 lesioni al cranio e al volto della vittima, e per «motivi abietti», riconducibili all'odio maturato dopo il rifiuto di un suo approccio. A sostegno dell'accusa sono stati raccolti intercettazioni, una perizia sul Dna trovato sulle unghie di Chiara e numerose consulenze. La difesa ha predisposto proprie contro-relazioni e si prepara a contestare le prove sul piano giuridico, scientifico e investigativo. In sede di udienza potrebbe chiedere nuove perizie, in particolare sulla traccia palmare 33 e sull'impronta di scarpa con suola a pallini.

Restano aperti a Pavia anche altri due filoni d'indagine. Il primo riguarda l'ipotesi che la famiglia Sempio, Andrea compreso, abbia pagato, attraverso i legali dell'epoca e su indicazione di alcuni carabinieri, per favorire l'archiviazione della prima inchiesta del 2016-2017. Il secondo è incentrato sull'operato del Ris nelle indagini che portarono alla condanna di Stasi.