Un altro impatto, le sirene che tornano a squarciare il pomeriggio e il traffico paralizzato sulla Statale 130 all’altezza dell’incrocio con via San Sperate. Ieri, a una settimana dalla tragedia che ha spezzato la vita a un ragazzo di 19 anni, un’utilitaria e una moto si sono scontrate nello stesso tratto di asfalto ormai considerato una trappola.

Il motociclista, sbalzato sull’asfalto ma rimasto cosciente, è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale: si è fratturato una gamba e lamentava dolori alla schiena. Illeso l’automobilista. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità, bloccata in direzione Iglesias, con i carabinieri costretti a deviare i veicoli verso l’abitato di Decimomannu per effettuare i rilievi.

Il Comune

È arrivata subito la sindaca Monica Cadeddu, esasperata per una scia di sangue che sembra non fermarsi. Quello di ieri è il quarto incidente in appena otto giorni, dopo il mortale del 4 novembre e altri due tamponamenti: «Conferma la gravità di una situazione che non può più essere ignorata», attacca la prima cittadina: «Ho scritto due volte ad Anas chiedendo interventi urgenti, anche provvisori, l’accelerazione delle opere definitive e un cronoprogramma certo per la loro realizzazione. Non ho ricevuto riscontro. Non è il momento delle polemiche ma nemmeno più il momento di aspettare. Servono risposte e interventi concreti. La sicurezza delle persone non può essere rimandata».

Le comunicazioni

Incrociando gli atti ufficiali e le dichiarazioni rilasciate dall’Anas, pare emergere un cortocircuito comunicativo. Il Comune di Decimomannu ha inviato due comunicazioni formali via Pec alla struttura territoriale: la prima venerdì 6, poi un sollecito urgente l’11.

Nelle missive Cadeddu chiedeva un sopralluogo congiunto e misure immediate di mitigazione del rischio - dalla torre faro per illuminare un incrocio al buio al potenziamento della segnaletica orizzontale e verticale, fino agli “occhi di gatto” - offrendo persino la disponibilità dell’amministrazione a intervenire «con risorse proprie» pur di fare presto.

La società

Alle richieste di chiarimento l’Anas risponde che «la nota inviata dal Comune non risulta al momento pervenuta» ma assicura che «ogni richiesta verrà valutata col massimo spirito di collaborazione che contraddistingue l’azione di Anas». Nel merito tecnico, c’è la chiusura a qualsiasi ipotesi di semaforo o attraversamento pedonale: «Il Codice della strada disincentiva l’interruzione del flusso veicolare in una strada extraurbana secondaria, come lo è la Statale 130», spiega l’ente, aggiungendo che «in considerazione della conformazione è sconsigliabile autorizzare l’attraversamento di pedoni e quindi la conseguente installazione di semafori a chiamata».

Quanto alla rotatoria provvisoria attesa per dicembre, l’azienda precisa che la procedura «prescinde da richieste delle amministrazioni o di comitati di cittadini», essendo stata avviata sotto l’egida del Commissario straordinario (l’assessore regionale Antonio Piu) con l’impresa esecutrice già individuata. Tuttavia a Decimomannu, senza una data di inizio lavori certa, il tempo delle attese sembra scaduto.

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