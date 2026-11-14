Venezia. Lo sguardo impaurito e smarrito, si è presentata ieri ai giornalisti a Venezia Monica Busetto, l'infermiera 63enne scagionata venerdì a Trento, al termine della seconda revisione del processo per la morte di Lidia Taffi Pamio. Un delitto, avvenuto nel 2012, per il quale ha trascorso 14 anni in carcere da innocente.

Le parole

«Aspettavo questo momento - ha detto, parlando nel patronato dei Salesiani nel sestiere di Castello, luogo della sua infanzia - me l'immaginavo comunque, perché sono nata qua e qua tutti mi vogliono bene. Anche l’altro giorno in carcere - ha proseguito - c'era gente che ha pianto quando sono venuta via. Da donna libera mi sembrava impossibile essere a casa. Non ho dormito tutta la notte». Sulle prospettive per il futuro, Busetto ha ricordato che «fino a che non è successa questa storia, io ho avuto una vita normale. Adesso non ho un lavoro, non ho più casa, però vado avanti. Adesso sono a casa dalla moglie di mio papà. E dopo si vedrà. Non auguro a nessuno una cosa del genere».

L’ingiustizia

I legali che l'hanno seguita in questi anni credendo nella sua innocenza, dopo averle chiesto scusa, ora sono pronti a chiedere conto dell'ingiusta detenzione. «Una volta che ci sarà stato il passaggio in giudicato della sentenza - ha riferito l'avvocato Alessandro Doglioni - e avremo visto le motivazioni, valuteremo se ci sono gli estremi per ottenere il risarcimento dell'errore giudiziario. Innanzitutto dobbiamo aspettare il deposito delle motivazioni, che avverrà entro 90 giorni. Poi dobbiamo aspettare il passaggio in giudicato della sentenza, e ce ne vorranno altri 45, quindi stiamo già parlando di almeno 135 giorni. Questo vuol dire che andiamo alla primavera dell'anno prossimo».

L'altro legale, Stefano Busetto, ha ricordato il punto che ha dato una svolta al processo: «C'era la fotografia di una catenina della vittima, ma non è stata trovata. Abbiamo amaramente scoperto che quelle foto non sono mai state neppure chieste, e circa 3 o 4 giorni dopo abbiamo capito dove si potevano cercare. Un signore, che conoscevamo poco, ha preso porte in faccia, e 10-12 giorni dopo è arrivato da noi con le immagini della povera signora Lidia Taffi Pamio, che inconfutabilmente ci hanno consentito di trarre dei dati dimensionali, dei dati comparativi. La collana della signora Pamio misurava 70 centimetri, e non poteva essere inferiore; quella di Monica misurava 58 centimetri. Ci siamo sentiti dire dall'accusa che mancava un pezzo; vi lasciamo immaginare con chi abbiamo avuto a che fare».