Palermo. La Procura di Caltanissetta riapre vecchi interrogativi sulle stragi del 1992 con una serie di perquisizioni a carico dell'ex capo della polizia Gianni De Gennaro, di alcuni suoi stretti collaboratori e del pentito Salvatore Contorno. De Gennaro non è indagato per strage ma potrebbe diventarlo per altre ipotesi di reato legate al depistaggio delle indagini.

Al centro degli accertamenti, l'arresto di Contorno nel 1989, mai del tutto chiarito, e i suoi rapporti con gli investigatori. Secondo i pm, De Gennaro si sarebbe adoperato per impedire al pentito di rendere dichiarazioni ai magistrati, avvalendosi di due collaboratori. Avrebbe inoltre nascosto documenti sull'arresto, poi recuperati dai carabinieri.

Gli accertamenti riguardano anche il cosiddetto “corvo di Palermo” e la scomparsa dell'agenda rossa di Paolo Borsellino: la borsa del giudice sarebbe arrivata nell'ufficio dell'allora capo della Mobile Arnaldo La Barbera subito dopo la strage, senza essere verbalizzata, e sarebbe rimasta lì fino al novembre 1992, quando venne repertata.

I pm ricostruiscono inoltre l'appartenenza alla massoneria dell'ex procuratore Gianni Tinebra. La Barbera e Tinebra avrebbero avallato una ricostruzione minimalista dell'attentato per coprire soggetti esterni a Cosa nostra.

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