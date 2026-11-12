Un abbraccio tra Achille Occhetto e Romano Prodi alla Bolognina, a 37 anni dalla svolta che avviò la trasformazione del Pci. È l’immagine dell’incontro nel circolo Pd dove è tesserata Elly Schlein. E proprio il futuro del centrosinistra, a partire dalle primarie, è al centro delle riflessioni dei due protagonisti della storia della sinistra italiana. Occhetto le definisce «pericolose» se di coalizione, mentre Prodi avverte che non devono diventare «un gioco di primato» tra personalità. L’occasione è la presentazione del libro di Occhetto, “Oltre il baratro. Ripensare la sinistra e la democrazia”, edito da Passigli Editori per i suoi 90 anni. Con lui Walter Dondi, il giornalista dell’Unità che, con il collega dell’Ansa Giampaolo Balestrini, il 12 novembre 1989 gli rivolse la domanda alla quale l’allora segretario rispose aprendo alla possibilità di cambiare il nome del Pci. Uno scoop raccontato da Dondi in “L’ultima domenica del Pci” (Bibliotheka Edizioni). Per Occhetto «Bologna ha sempre avuto un ruolo nella sinistra italiana, l’ha dimostrato in tutti i momenti fondamentali della storia di questo Paese e credo che lo avrà ancora per molto tempo. Per fortuna che c’è Bologna».

Sul futuro della coalizione, Occhetto difende Schlein: «Non credo che il problema sia di cambiare i nomi, il problema è di cambiare il governo di questo Paese. Per battere la destra ci vuole il massimo di unità e credo che l’unità cercata testardamente da Elly Schlein sia un grande dono fatto all’Italia». Sulle primarie, però, distingue: «Quelle di partito hanno un senso, quelle di coalizione sono pericolose», perché rischiano di trasformarsi in una battaglia tra alleati. Per Occhetto va candidato il leader del partito maggiore, ma se si arriverà alle primarie chiede un programma condiviso e una posizione unitaria sull’Ucraina. Per Prodi il problema sono «le primarie utilizzate come un gioco di primato e non come un’espressione unitaria». Guardando al futuro, Occhetto sostiene che «la sinistra deve essere radicale, perché la radicalità oggi è nella società. Essere radicali non significa essere violenti, ma andare alla radice dei problemi». Duro l’attacco al governo Meloni: «La destra ha sbagliato quasi su tutto. Il problema fondamentale è che vuole cambiare il sistema politico italiano. Ormai è evidente che vuole mettere da parte la Costituzione nata dalla Resistenza».