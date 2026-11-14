Sedici chilometri di fuga tra le strade della città, seminando il terrore tra automobilisti e pedoni, ma anche travolgendo mastelli dell’umido, colpendo auto in sosta e rischiando di prendere in pieno una donna che spingeva un deambulatore, evitata per un soffio. Si è chiusa con un patteggiamento a otto mesi di carcere (sospesi), la folle corsa di Francesco Mascia, 19 anni, che venerdì è stato arrestato dalla Polizia Locale.

L’inseguimento

Tutto è cominciato quando gli agenti gli hanno intimato di fermarsi. Il giovane, in sella a una Honda Xadv 750, avrebbe ignorato l’ordine ed sarebbe ripartito a tutta velocità, dando il via a un inseguimento che ha attraversato le vie cittadine. Per circa sedici chilometri ha zigzagato nel traffico, mentre le pattuglie cercavano di tenergli il passo. Alla fine sarebbe anche riuscito a seminare la Polizia Locale, ma gli agenti – che nel frattempo l’avrebbero identificato – sono andati a casa sua, a Selargius, e l’hanno arrestato: sequestrando anche il potente scooter. Il momento più drammatico della folle fuga è accaduto quando il giovane si sarebbe trovato davanti agli occhi una donna che spingeva un deambulatore: la moto ha rischiato di travolgerla, ma il ragazzo per fortuna è riuscito a schivarla all’ultimo istante, evitando il dramma. Più pesante il bilancio materiale: lungo il percorso il 19enne – stando al racconto fatto ieri nell’aula del Tribunale dagli uomini della Polizia Locale – avrebbe anche urtato diversi mastelli dell’umido e qualche veicolo in sosta.

La fine della corsa

La fuga è terminata solo quando il giovane è stato rintracciato e arrestato nella sua abitazione, dopo che la Polizia Locale era riuscito a capire chi fosse. Ieri mattina, assistito dall’avvocata Benedetta Mauro, è comparso davanti alla giudice Maria Alessandra Tedde per la convalida dell’arresto. In quella sede il ragazzo ha anche preso la strada del patteggiamento e ha concordato con il pm Daniele Caria una pena di otto mesi, definendo così la vicenda senza passare dal dibattimento. La pena è stata sospesa dalla condizionale. A Francesco Mascia è stata contestata la mancata ottemperanza all’alt imposto dagli agenti, ma anche la resistenza aggravata. Il pm Daniele Caria, che subito dopo essere stato avvisato di quanto accaduto ha ordinato l’arresto (ai domiciliari) e il sequestro della Honda Xadv 750. Alla fine si è scoperto che il ragazzo era sprovvisto di patente.