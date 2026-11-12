Firenze. Undici migranti salvati nel letto del fiume Roja, a Ventimiglia, dove si erano accampati: altre persone potrebbero essere state travolte e trascinate dal corso d'acqua in piena a causa del maltempo che sferza da due giorni Liguria e Toscana provocando allagamenti, frane ed esondazioni. I vigili del fuoco, col supporto dei sommozzatori, stanno cercando eventuali dispersi, e per consentire le operazioni è stata interrotta la linea ferroviaria costiera. In Liguria è esondato anche il torrente Lavagna, vicino a Genova.

Fronti critici

In Toscana la situazione resta critica in diverse aree. Il Magra, al confine tra le due regioni, è in piena e sono state attivate le idrovore. A Massa un centinaio di persone è stato sfollato per una frana che ha isolato le frazioni di Casette e Forno. A Carrara e Marina di Massa la Protezione civile è intervenuta per contenere le esondazioni del Carrione, della Parmignola e del Frigido, con rinforzi agli argini. Registrati anche allagamenti, cadute di alberi e smottamenti. Due automobilisti erano rimasti bloccati mercoledì sera in sottopassi allagati a Carrara.

Una frana ha inoltre imposto la chiusura della statale della Cisa tra Aulla e Santo Stefano Magra. Sotto osservazione anche le linee ferroviarie Aulla-Garfagnana e Pontremolese, mentre è stata chiusa per verifiche la Faentina, tra Borgo San Lorenzo e Faenza, per il rischio di cedimenti sui binari. Rallentamenti si registrano anche tra Corniglia e La Spezia.

Sorvegliato speciale il Serchio, che ha raggiunto una portata di 1.100 metri cubi al secondo al ponte della Maddalena, a Borgo a Mozzano, provocando l'allagamento e la chiusura della statale 12 del Brennero. A San Giuliano Terme, nel Pisano, il sindaco ha disposto l'evacuazione precauzionale di 26 persone e la chiusura di un ponte. Raggiunto il secondo livello di guardia anche per il Reno e l'Ombrone Pistoiese, con l'apertura delle casse di espansione.

Scuole ancora chiuse