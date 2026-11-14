S’inasprisce la vertenza del mercatino Cuore, virtualmente sotto sfratto in vista dell’inizio dei lavori per la realizzazione del nuovo stadio. Gli espositori del bazar domenicale di Sant’Elia minacciano di dar vita ad azioni di protesta davanti al Municipio se non sarà trovata una soluzione entro dicembre. Il dialogo resta, peraltro, la via auspicata: da qui la richiesta di un nuovo incontro urgente con il sindaco, Massimo Zedda, e l’assessore allo Sviluppo economico, Carlo Serra.

Ieri mattina un folto gruppo di venditori si è riunito in assemblea straordinaria nei locali dell’ex chiesa di via Monsignor Della Casa, nel quartiere Cep-Fonsarda. Presenti, in segno di solidarietà, anche clienti storici della tradizionale rassegna all’aperto. «Cagliari non può permettersi di perdere il suo mercatino», è il coro unanime, «il Comune deve ascoltare la nostra voce, venirci incontro, adoperarsi per risolvere il problema».

Un centinaio, complessivamente, i partecipanti. «Il nostro esclusivo scopo è la tutela di tutti gli espositori», chiarisce Giorgio Atzori, 52 anni, portavoce del Comitato spontaneo degli hobbisti. «Il Comune ha avuto tutto il tempo per trovare un’alternativa, ma non lo ha fatto, con il risultato che ora ci troviamo in questa drammatica situazione. Le aree idonee per proseguire nel capoluogo ci sono, ad esempio via Vespucci, ciò che manca è la volontà politica. Se lo stallo non sarà superato, organizzeremo dei sit-in per far sentire pacificamente, ma nello stesso tempo con forza, la nostra voce». «Vogliamo restare a Cagliari», gli fa eco Giovanni Deias, 66enne, hobbista da 20 anni, «noi ci campiamo con il mercatino. Io sono disoccupato, ho due figlie. Il Comune deve mettersi una mano sulla coscienza. Il “Cuore” rappresenta un’entrata fondamentale per persone come me e un modo per arrotondare per chi ha già un lavoro».

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