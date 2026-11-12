Roma. Lo scontro tra Giorgia Meloni e l'ad di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, ruota attorno al rispetto degli accordi tra banche e governo sul contributo alla manovra. Il banchiere, durante un'audizione alla commissione Banche, contesta il differimento dei crediti del Superbonus, definendolo una «formula sudamericana» che rischia di compromettere la fiducia degli investitori. «Aiutateci ad aiutare il Paese», è il suo appello. Messina ricorda di aver promosso l'intesa triennale dello scorso anno e di averla difesa davanti agli investitori internazionali. Ora teme che le nuove misure compromettano la credibilità dell'Italia: «Un patrimonio di fiducia prezioso per un Paese gravato da un debito pubblico elevato», avverte, puntando il dito sul rischio dell'incomprensione da parte degli investitori internazionali.

Fase difficile per le famiglie

Da Dublino Meloni replica: «Mi dispiace che si considerino misure sudamericane, penso che invece non lo siano». La premier avrebbe preferito un nuovo accordo con le banche, ma rivendica la necessità che anche i settori che hanno prosperato grazie ai provvedimenti del governo contribuiscano, mentre molte famiglie affrontano una congiuntura difficile. Messina precisa di non contestare il contributo in sé, ma il ricorso sempre allo stesso settore e una politica orientata al consenso dei mesi successivi anziché al medio-lungo periodo.

Bankitalia e Ufficio parlamentare di bilancio condividono le preoccupazioni sulla stabilità normativa. Modifiche fiscali frequenti o inattese, avverte Via Nazionale, aumentano l'incertezza e condizionano gli investimenti.

Vecchie ruggini

In serata Palazzo Chigi prova a ridimensionare lo scontro: Meloni avrebbe interpretato il riferimento alle misure sudamericane come una critica all'intera manovra e non alla norma sul Superbonus, sulla quale sono allo studio correttivi. Restano però vecchie ruggini: la tassa sugli extraprofitti, quando il governo fu costretto a rivedere un prelievo inizialmente stimato in circa un miliardo di euro, è uno dei motivi della diffidenza tra Meloni e Messina. Non l’unico: ci fu anche il caso del dipendente di Intesa che spiò migliaia di conti, compresi quelli della premier e della sorella Arianna, fino all'operazione su Mps. Nella maggioranza la contesa viene letta come una prova dell'autonomia di Meloni dai poteri forti: «Giorgia non è ricattabile».