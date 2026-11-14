Washington. Dietro lo scandalo sentimentale e di spionaggio che ha travolto l’ex ceo di Nvidia Jensen Huang, c’è una guerra all’ombra dell'amministrazione Usa per influenzare Donald Trump e le sue politiche sulla Cina. Mentre Elon Musk scende in campo a favore del ritorno di Huang a capo del colosso dei microchip dell’AI, il Washington Post traccia un inedito retroscena per spiegare la caduta del top manager di origine taiwanese: il segretario di Stato Marco Rubio, anche consigliere per la Sicurezza nazionale, avrebbe rielaborato un rapporto della Cia in un promemoria con «toni decisamente più assertivi»: l'amante cinese Alice Huang dell'ex Mr Nvidia sarebbe diventata da sospetta spia a spia di Pechino a tutti gli effetti.

La Cnn aveva dato conto dello stesso report di intelligence, rimarcando però che la Cia «non è convinta» che Alice Huang lavorasse per conto della Cina. Se l'agenzia di intelligence nutre dei dubbi, un promemoria di Rubio basato sullo stesso rapporto, e presentato a Trump durante il suo viaggio in Cina dello scorso maggio, la descrive come una spia.

Il Wp ha sottolineato il senso della mossa: i falchi anti-Cina, come Rubio, hanno speso molte energie per tentare di «distruggere l'influenza che Jensen esercitava» su Trump. In altri termini, l'accesso privilegiato di Huang al tycoon, utile a strappare il via libera alla vendita di chip per l’AI al Dragone, ha scatenato una reazione ostile tra i funzionari di Washington e i sostenitori di una linea dura in materia di sicurezza nazionale, decisi a impedire che una tecnologia così potente finisse nelle mani di Pechino. Il quotidiano definisce l’estromissione di Huang «una grande vittoria» per questa fazione, che ora può «sfruttare il momento per riorientare l'agenda nazionale verso politiche più dure nei confronti della Cina», con almeno tre provvedimenti in fase di rodaggio, di cui uno dedicato alla stretta all'export dei microchip più avanzati.

Elon Musk, intanto, si unisce ai guru della Silicon Valley pro-Huang. «È in corso una petizione per il reintegro di Jensen e la firmo anch'io», ha scritto Musk su X. La petizione ha superato le 100mila adesioni rimarcando «la preoccupazione per il fatto che Jensen sia stato rimosso senza un adeguato e corretto processo decisionale».