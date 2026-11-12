La Brigata Sassari rende omaggio ai caduti di Nassirya nel 23° anniversario dell’attentato terroristico in Iraq, che costò la vita a 5 militari, 12 carabinieri e 2 civili italiani. Una ricorrenza particolarmente significativa per la Brigata, che nell’attentato perse il capitano Massimo Ficuciello e il maresciallo capo Silvio Olla, entrambi impegnati nella missione italiana “Antica Babilonia”. Le commemorazioni si sono svolte nelle caserme della Brigata.

A Sassari, nella caserma intitolata al capitano Ficuciello, la cerimonia è stata presieduta dal comandante della “Sassari”, generale Andrea Fraticelli. Dopo la lettura della motivazione della Croce d'Onore alla memoria conferita all’ufficiale, è stata deposta una corona d’alloro nel monumento ai caduti. Ieri pomeriggio, invece, a Sant’Antioco, il comandante del 151° reggimento fanteria “Sassari”, colonnello Rosario Maria Simonetti ha reso omaggio alla tomba del maresciallo capo Silvio Olla, insignito della medaglia d’oro “Vittime del terrorismo”.

RIPRODUZIONE RISERVATA