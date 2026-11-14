Milano. Si è tornati in piazza ieri in diverse città, a Milano, Torino, Bologna, Parma. Si sono fermate a poche centinaia le presenze nel capoluogo lombardo per l'appuntamento che è stato lanciato da “Italia in piazza” che aveva organizzato anche la protesta del 17 ottobre, poi degenerata. Un corteo pacifico contro guerra, riarmo e carovita ha sfilato fuori dal centro cittadino. Nessuna criticità per l'ordine pubblico anche a Torino. Concluse senza incidenti le due manifestazioni che nel pomeriggio hanno attraversato il centro di Bologna, quella di Gioventù nazionale, Fratelli d'Italia e Azione studentesca contro quella che definiscono “l'islamizzazione dell'Italia” e il corteo degli studenti del liceo Minghetti, che ieri hanno lasciato l'istituto dopo giorni di occupazione.

Intanto sono scattate all'alba perquisizioni della Digos in 13 città, nei confronti di una cinquantina di giovani, tra cui minorenni, ritenuti responsabili delle violenze di piazza che si sono registrate nelle scorse settimane. I poliziotti hanno bussato alla porta di un minorenne a Torino, ritenuto parte attiva degli incidenti del 17 ottobre degenerati in azioni violente con danneggiamenti. È stato individuato grazie all'analisi di un profilo social su cui aveva pubblicato immagini e video di quei momenti. Sono stati trovati una pistola a piombini senza tappo rosso, 10 cartucce a salve, 10 coltelli, un machete, un tubo metallico modificato tipo manganello e quattro martelletti frangivetro. Il ragazzo è accusato di resistenza aggravata a pubblico ufficiale e travisamento.

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