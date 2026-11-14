La luce illumina la sala degli specchi dopo il restauro dello storico Caffè Tettamanzi. Là dove regnava il buio o l’ombra oggi regna una luce nuova nel locale impreziosito a fine Ottocento dall’ebanista piemontese Antonio Tettamanzi, giunto a Nuoro per i lavori della Cattedrale e poi fermatosi in città per amore e per regalare bellezza a un pezzo di Barbagia. Oggi che sono quasi conclusi i lavori di restauro del Caffè citato da Grazia Deledda e Salvatore Satta, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Sassari e Nuoro, guidata da Monica Stochino, ha voluto raccontare, con l’aiuto dell’Ordine degli Architetti, questo complesso intervento di recupero di un patrimonio della comunità messo in atto da una quasi inedita alleanza tra pubblico e privato che porterà prestissimo, forse anche prima di Natale, a riaprire le porte del locale dell’antica via Majore.

L’intervento

A volere fortemente il restauro sono stati proprio gli attuali proprietari, le famiglie Murgia-Tidore e Murgia-Floris. La Soprintendenza ha seguito passo passo e, come ha spiegato la direttrice Monica Stochino, accompagnato i privati per ottenere i finanziamenti previsti dal ministero per gli edifici storici (il 50 per cento delle spese sostenute, costi che man mano che si è andati avanti con il restauro sono lievitati).

«A insistere sul restauro è stato soprattutto mio padre», ha spiegato emozionato Marcello Tidore, intervenuto in rappresentanza dei proprietari. «L’edificio che ospita il Caffè Tettamanzi venne costruito dalla famiglia Mura-Musina – ha raccontato – il capostipite, l’avvocato Francesco Mura, lo diede in affitto all’ebanista Antonio Tettamanzi che lo arredò con la sua arte. Poi, il palazzo arrivò in eredità a una figlia dell’avvocato, Nina Mura, che si sposò con Peppino Murgia, consigliere regionale nel 1949 e autore della prima legge su infrastrutture e lavori pubblici. Da lui passò a mio nonno Carlo Murgia, medico, che sposò Livia Ulzega, insegnante di lettere, e da loro a mia madre Paola e mia zia Gianna».