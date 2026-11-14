I bot si ribellano: «Non posso insultare un partito politico»

Roma. «Non posso scrivere un messaggio volto a insultare uno specifico partito politico» oppure «Non posso scrivere uno specifico messaggio finalizzato a convincere specifici eurodeputati a sostenere una proposta legislativa». Questi i messaggi comparsi nelle ultime ore sulle pagine social di alcuni politici italiani, da Matteo Salvini agli eurodeputati di FdI e Pd, Carlo Fidanza e Dario Nardella. La rivolta dei bot contro i politici, che mette in relazione i commenti proveniente da «account sospetti» con il recente malfunzionamento di Microsoft e dei software di AI.

Immediata la reazione della politica, con il vicepremier Matteo Salvini che punta il dito: «Profili falsi arrivavano sui profili della Lega ad insultare e sulle pagine del Pd a glorificare. Vediamo chi c'è dietro. Spero che nessuno in questo caso tiri fuori gli hacker russi». Più duro il senatore Claudio Borghi secondo cui «è bastato un malfunzionamento per scoprire che, invece degli hacker russi, ci sono italianissimi personaggi ad inquinare il dibattito politico con schiere di bot addestrati per attaccare, guarda caso, la Lega e Matteo Salvini». Ma anche Avs chiede chiarezza. «Chi sono i mandanti? - si domanda Angelo Bonelli - Perché proprio alla vigilia delle elezioni?». Sono domande, dice, «che riguardano la tenuta della democrazia».

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