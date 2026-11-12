Washington. Jensen Huang si è dimesso. L'inimmaginabile è accaduto alla Silicon Valley: il muro difensivo eretto dal patron di Nvidia, co-fondatore, grande stratega e primo azionista individuale con il 3,6%, non ha retto di fronte al secondo eclatante caso di relazione extraconiugale, quella con Kimberly Powell, la manager della sanità per 18 anni al suo fianco ai vertici del colosso dell'AI. Troppo, dopo la “honey trap” di Alice Huang, ritenuta una spia cinese al servizio del ministero per la Sicurezza dello Stato di Pechino. Le dimissioni di Huang, che hanno causato il crollo dei titoli al Nasdaq (-13% in apertura) spalancano un mare di incognite sulla delicata successione. Con il board che ha designato Colette Kress, da 13 anni a capo del controllo delle finanze del gruppo, ceo ad interim, in vista della selezione di candidati per ricoprire la carica sia sul fronte interno sia su quello esterno. Donald Trump, legato a stretto filo con Huang, ha voluto dire la sua: «Ora che il ceo di Nvidia Jensen Huang, che ha svolto un lavoro fantastico, si è dimesso, c'è un solo uomo in grado di prendere il suo posto: Tim Cook di Apple. Una leggenda che ne sostituisce un'altra!», ha scritto il tycoon su Truth. Tae Kim, autore del profilo aziendale del 2024 “The Nvidia Way”, ha sostenuto che esistono «solo due opzioni» per il successore di Huang: «La prima è Rene Haas, ceo di Arm», che ha lavorato in Nvidia fino al 2013, la seconda è Ian Buck, che rappresenta «una delle figure più importanti nella storia dell'azienda».

Fine di un’epoca

La fine ingloriosa di Huang, dopo 33 anni di galoppata impetuosa, rappresenta l'ennesima battuta d'arresto per i miliardari della Silicon Valley che avevano puntato forte su Trump. La sua uscita di scena segna la fine di un'epoca durante la quale Huang ha alimentato il boom globale dell'intelligenza artificiale, diventando una figura di rilievo nello scacchiere geopolitico. Adesso, invece, il rischio è di scoperchiare il vaso di Pandora: i dem, destinati ad avere un solido controllo nel nuovo Congresso, stanno affilando le armi per fare chiarezza su un caso preoccupante di sicurezza nazionale, in particolare sulla relazione con Alice Huang, ex top executive di Megaspeed, società di gestione dati con sede a Singapore e importante cliente di Nvidia, che si sospetta abbia stornato verso il Dragone microchip vietati.