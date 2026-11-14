La stagione dei rapimenti, che ha colpito il Marghine con 12 sequestri di persona, è stata ripercorsa venerdì sera nel corso di una manifestazione al centro intermodale passeggeri. L’evento, organizzato dall’associazione Maart Heart City, ha richiamato centinaia di persone. È stato affrontato un tema importante, “Dal bottino al riscatto”, sull’evoluzione del fenomeno criminale.

È emerso che Macomer è la cittadina italiana con il più alto numero di persone sequestrate, tra la seconda metà degli anni Sessanta e la metà dei Novanta. Sette i rapimenti a Macomer, poi a Borore, Bortigali, Sindia. Gli ex ostaggi, quali Luca Locci, rapito nel 1978 quando aveva solo sette anni, Dino Toniutti, rapito quando ne aveva 26 (padre di due bambini) nel 1978, e Giuseppe Vinci, anch’egli padre di due bambini, rapito quando ne aveva 31 nel dicembre del 1994, hanno partecipato alla manifestazione con importati e toccanti testimonianze. Ne è emerso un resoconto emozionante e inquietante, concluso con un appello rivolto ai giovani: «Non percorrete mai più le strade che portarono una delle cittadine più floride della Sardegna sull’orlo di una crisi economica senza precedenti, alimentata dalla fuga di imprenditori e imprese». Alla manifestazione ha partecipato il sindaco, Riccardo Uda, e il comandante della compagnia dei carabinieri, il capitano Giovanni Maria Seu, l’avvocata Rosaria Manconi e lo storico Gian Luca Taccori. Il presidente del Maart e regista del progetto, Marco Benevole, e due giornalisti locali hanno condotto l’incontro.

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