New York. Tragedia a Brooklyn. Mercoledì pomeriggio nel quartiere di Flatbush, area in rapida gentrificazione, una palazzina di tre piani «in cattive condizioni» si è sgretolata sulle fondamenta di un cantiere, provocando la morte di almeno otto persone, tra cui due bambini. Almeno 18 i feriti - tra cui quattro vigili del fuoco - mentre ieri l’opera dei soccorritori era stata resa più difficile da una pioggia torrenziale. «Abbiamo perso amici e vicini», ha detto il sindaco Zohran Mamdani, «devastato» dal crollo, avvenuto in una zona a forte presenza di comunità caraibiche e afroamericane. L’edificio degli anni Trenta, che ospitava un negozio e quattro appartamenti abitati da famiglie di immigrati, è precipitato «mattone dopo mattone» nelle fondamenta dove erano in corso lavori di scavo: dalle prime valutazioni emergono mancati controlli e scorciatoie, che avrebbero consentito di proseguire senza le condizioni di sicurezza.

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