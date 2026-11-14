Bruxelles. Perché l’Italia non ha più paura? «Perché è una partita di calcio: le partite si vanno a giocare per divertirsi e tutti si divertono quando vinci». Roberto Mancini la mette così alla vigilia della sfida con il Belgio che stasera – fischio d’inizio alle 20.45 allo stadio Re Baldovino di Bruxelles, arbitra il norvegese Eskas, diretta su Rai 1 – deciderà le sorti del Gruppo 1 di Nations League.

L’analisi del ct

«Non sarà facile, il Belgio non è poi così distante dalla Francia, ma possiamo anche chiudere il girone al primo posto», ha sottolineato il ct in conferenza stampa. Ecco, la classifica. Dopo il 3-1 rifilato alla Francia gli azzurri sono in vetta a quota 10, appaiati ai Bleus ma davanti grazie agli scontri diretti; il Belgio insegue a 9. Vincendo, l’Italia andrebbe ai quarti da prima della classe e da testa di serie; il pareggio basterebbe comunque a garantire uno dei primi due posti, quelli che valgono la qualificazione. Ai Diavoli Rossi, invece, solo la vittoria darebbe la certezza del passaggio del turno.

La svolta

Il primato con cui si presentano gli Azzurri allo Stadio Re Baldovino, per Giorgio Scalvini, «è frutto del nostro lavoro che abbiamo fatto in questi giorni con Mancini» e che «ci dà tanta carica, tanta spinta per affrontare al meglio la partita». Il segreto della svolta, per il ct, sta nella testa: «Per vincere devi attaccare, non devi avere paura anche nelle maggiori difficoltà». Contro la Francia, ha ricordato, «i ragazzi sono stati bravi a soffrire nei primi 20’ e poi hanno ripreso a giocare»: ovvero «la mentalità di attaccare, di non stare ad aspettare». E i numeri gli danno ragione. Dall’ultima sconfitta – guarda caso all’andata con il Belgio, 0-2 a Roma – gli Azzurri hanno segnato tanto, con Pio Esposito ormai centravanti simbolo: la doppietta ai francesi ha portato a nove le reti dell’interista in 14 partite in Nazionale. Il rovescio della medaglia è la difesa: l’Italia non ha mai chiuso una partita del girone senza subire reti, pur avendo Donnarumma in porta.

L’undici titolare

Sulla formazione Mancini ha «le idee chiare», ma molto «dipende dalle condizioni dei ragazzi»: «Riccardo Calafiori è uno dei giocatori che dovremo valutare». Anche perché le defezioni sono già due: dopo Davide Frattesi – autore del gol che ha ribaltato la partita con la Francia, fermato da un risentimento muscolare che apre uno spiraglio per il rossoblù Alessandro Romano – ha lasciato il ritiro anche Nicolò Cambiaghi. Guai, però, a sottovalutare il Belgio, che secondo Mancini «al Mondiale è andato fuori all’ultimo minuto».

Gli avversari

I Diavoli Rossi hanno segnato in quattro partite su cinque, con la Turchia hanno ribaltato la gara nel giro di tre minuti grazie a De Bruyne e De Ketelaere e potrebbero ritrovare Romelu Lukaku. Non a caso i bookmaker puntano su di loro. L’atalantino è tornato sulla vittoria dell’andata e su come fu sminuita dalla stampa belga: «Non mi ha sorpreso la vittoria dell’Italia contro la Francia. Dopo la nostra vittoria contro di loro, c’era chi diceva che era “solo contro l’Italia”», ha ricordato il giocatore dell’Atalanta. «Ma già allora avevo detto che è una buona squadra, con buoni giocatori. Le vittorie contro la Turchia e quel pareggio contro la Francia avevano già dato loro una spinta».

Un ultimo dettaglio. Lo stadio è l’ex Heysel, per l’Italia simbolo della tragedia del 29 maggio 1985. Non a caso Mancini e il commissario straordinario della Figc, Giovanni Malagò, dopo la conferenza stampa sono andati a onorare la targa posta a memoria delle vittime.

Probabili formazioni

Belgio (4-3-3) : Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; De Bruyne, Lavia, Tielemans; Moreira, De Ketelaere, Doku. Commissario tecnico van Bommel.

Italia (4-3-3) : Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Doumbia, Tonali, Barella; S. Esposito, F. P. Esposito, Cisse. Commissario tecnico Mancini.

Arbitro : Eskas (Norvegia).

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