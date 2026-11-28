Dal 27 al 30 novembre 2026, quattro giorni di offerte speciali con il 15% di sconto su tutti i voucher regalo di Palazzo Doglio e sugli spettacoli natalizi di Teatro Doglio.

Una giornata dedicata al benessere, una cena speciale, un soggiorno da sogno o l’emozione di uno spettacolo dal vivo. Perché non approfittare del Black Friday per mettere sotto l’albero qualcosa di diverso? Dal 27 al 30 novembre, Palazzo Doglio e Teatro Doglio celebrano il piacere di regalare esperienze con un lungo weekend di promozioni dedicate al Natale.

A Palazzo Doglio, le idee regalo sono un invito a prendersi del tempo per sé e per le persone che si amano. Dai percorsi SPA ai trattamenti personalizzati, dai rituali di bellezza alle esperienze di coppia, fino al piacere di un aperitivo nell’elegante atmosfera dell’American Bar.

Per gli amanti della buona cucina, le esperienze gastronomiche firmate dallo Chef Emanuele Scanu sono l’occasione per regalare un momento di autentica convivialità, mentre chi desidera sorprendere con qualcosa di ancora più speciale può scegliere un soggiorno all’insegna dell’ospitalità, del gusto e del relax. Completano la selezione le esperienze che abbinano colazione e benessere, aperitivi e concerti Candlelight, oltre ai voucher che lasciano a chi li riceve la libertà di scegliere.

A Teatro Doglio, invece, il Black Friday è tutto un altro spettacolo! Due appuntamenti per ritrovarsi, condividere emozioni e immergersi nell’atmosfera delle feste.

Domenica 13 dicembre alle ore 20 torna il Christmas Gospel, giunto alla sua sesta edizione. Protagonista Sherrita Duran, straordinario soprano americano che ha calcato i palcoscenici di Broadway e Sanremo, collaborando con artisti come Adriano Celentano, Irama e Zucchero. Accompagnata dal suo Gospel Choir, porterà a Cagliari tutta l’energia del gospel, tra soul, grandi armonie corali e magia del Natale.

Sabato 19 dicembre, alle ore 15.30 e 18, la magia continua con Il Gruffalò, l’amatissimo personaggio nato dalla fantasia di Julia Donaldson e Axel Scheffler. Una brillante commedia musicale prodotta da Fondazione Aida in collaborazione con il Teatro Stabile del Veneto, tra canzoni, danza, costumi spettacolari e avventure irresistibili, per regalare a grandi e piccoli un pomeriggio da ricordare.