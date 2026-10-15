“Dall’esclusività del prodotto all’unicità dell’esperienza: nuovi driver di acquisto nell’economia del lusso”: è il tema di un incontro-dibattito in programma domani alle 15 all’Abi d’Oru Sardinia Beach Resort & Spa di Porto Rotondo, a Olbia. Sono previsti gli interventi di Mario Ferraro (Smeralda Holding), Silvio Pippobello (aeroporto Olbia Costa Smeralda Aga Khan IV), Diana Zuncheddu (Abi d’Oru Sardinia Beach Resort & Spa) e Roberto Paddeu (Frades Porto Cervo). A moderare il panel sarà Emanuela Prandelli (professore associato di Fashion & Luxury Management all’iUniversità Bocconi).

L’iniziativa è di Chapter Bocconi Alumni Cagliari e di Bocconi Alumni Topic Fashion & Luxury Design e rientra in una “due giorni” in Gallura e in Costa Smeralda per approfondire i temi legati all’evoluzione del lusso e della customer experience.

Tra oggi e domani sono in programma visite all’aeroporto Olbia Costa Smeralda, al Cala di Volpe, a Luxury Collection Hotel e al Yact Club Costa Smeralda.

(Unioneonline)

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