Ci sono luoghi in cui l’assenza di una persona si nota dal caffè che non viene ordinato. Bar dove il buongiorno precede la comanda e il tavolino di sempre diventa un appuntamento tra generazioni. Nei quartieri di Cagliari e nei paesi del Sud Sardegna, questa familiarità si rinnova ogni mattina grazie al lavoro di chi alza la serranda. È da qui che Fipe Confcommercio Sud Sardegna vuole far partire il confronto sul futuro dei bar: dal valore delle relazioni e dalle condizioni necessarie perché le imprese possano continuare a coltivarle.

Una riflessione che si lega ai temi del primo Forum del Bar Italiano, che si è tenuto ieri, martedì 17 novembre al Palazzo delle Esposizioni di Roma.

L’appuntamento promosso dalla Federazione nazionale ha portato al centro dell’attenzione il futuro di attività che accompagnano la vita quotidiana delle comunità e che devono misurarsi con l’evoluzione dei consumi, i costi di gestione e la necessità di rinnovare la propria offerta.

Tra i temi del Forum, il Nuovo Galateo del Bar Italiano, un manifesto costruito attorno a sei principi: qualità, relazione, ristoro, arredo, decoro e sentimento. Un richiamo alla cura che attraversa ogni aspetto del lavoro: la scelta dei prodotti, la preparazione del personale, l’accoglienza, il comfort degli ambienti e il rapporto con il quartiere.

«Nel nostro territorio il bar è spesso il posto in cui qualcuno conosce il tuo nome, ricorda cosa prendi e si accorge se non passi da qualche giorno», sottolinea Emanuele Frongia, presidente di Fipe Confcommercio Sud Sardegna, «questo rapporto ha un valore enorme, che dobbiamo saper custodire e rinnovare. Dietro ogni buongiorno ci sono lavoro, competenze e imprese da sostenere. Per continuare a offrire qualità e accoglienza, queste attività devono poter contare su condizioni economicamente sostenibili».

La diffusione dei bar racconta quanto questa presenza sia radicata nel territorio. Il peso di questi luoghi emerge anche dai dati della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano. Nel capoluogo, le sedi d’impresa registrate nei servizi di ristorazione, comparto che comprende anche i bar, sono passate da 1.218 nel 2011 a 1.729 nel 2025: 511 in più, con una crescita di circa il 42%. Negli altri comuni della città metropolitana sono aumentate, nello stesso periodo, da 1.107 a 1.395. Numeri che raccontano quanto l’accoglienza e la somministrazione abbiano assunto un ruolo crescente nell’economia e nella vita urbana. Per FIPE Confcommercio Sud Sardegna, questa presenza va accompagnata con attenzione alla qualità dell’offerta, alla sostenibilità delle imprese e al rapporto con le comunità.