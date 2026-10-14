Cagliari, al via il nuovo di ciclo di lezioni del Programma US: «Si riparte con forti motivazioni»Un’esperienza che si consolida: è il secondo anno dell’iniziativa rivolta alle aziende
Al via il nuovo ciclo di lezioni del programma US, il progetto di alta formazione promosso dal gruppo editoriale L'Unione Sarda. Un'esperienza che si consolida, è il secondo anno di questa iniziativa rivolta alle aziende.
In campo per la didattica eccellenze della formazione: Sda Bocconi, Luiss, Il Sole 24 ore e l'Università di Cagliari. Per l'avvio, in "cattedra", la docente della Sda Bocconi Marina Puricelli.
Prima della lezione la foto di gruppo dei partecipanti e i saluti e gli interventi della direttrice generale del gruppo L'Unione Sarda Lia Serreli e del direttore del giornale Emanuele Dessì.
Nella sala Giorgio Pisano imprenditori e manager per migliorare competenze gestionali e rafforzare le loro realtà produttive.
Nel video Marina Puricelli, docente della Sda Bocconi e gli imprenditori Andrea Anedda e Giancarlo Salis.