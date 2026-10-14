Al via il nuovo ciclo di lezioni del programma US, il progetto di alta formazione promosso dal gruppo editoriale L'Unione Sarda. Un'esperienza che si consolida, è il secondo anno di questa iniziativa rivolta alle aziende.

In campo per la didattica eccellenze della formazione: Sda Bocconi, Luiss, Il Sole 24 ore e l'Università di Cagliari. Per l'avvio, in "cattedra", la docente della Sda Bocconi Marina Puricelli. 

Prima della lezione la foto di gruppo dei partecipanti  e i saluti e gli interventi della direttrice generale del gruppo L'Unione Sarda Lia Serreli e del direttore  del giornale Emanuele Dessì.

Nella sala Giorgio Pisano imprenditori e manager per migliorare competenze gestionali e rafforzare le loro realtà produttive.

Nel video Marina Puricelli, docente della Sda Bocconi e gli imprenditori Andrea Anedda e Giancarlo Salis.

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